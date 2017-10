Podemos responsabiliza al Gobierno del acoso a policías y guardias civiles, por ponerles "en el disparadero"

"A mi me duele mucho como española ver lo que está ocurriendo estos días con la fuerza pública de nuestro país. Me duele enormemente, y también me duele que haya 900 personas heridas por órdenes irresponsables que está dando el PP", ha asegurado Montero en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso.

La portavoz parlamentaria ha respondido de este modo, al ser preguntada sobre si condena el acoso que policías y guardas civiles han denunciado estar sufriendo en Cataluña, tras ser expulsados de sus hoteles.

Tras señalar que le "duele" ver lo que está ocurriendo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también los heridos que hubo en las cargas policiales durante el referéndum, Montero ha responsabilizado de ambas cosas, y únicamente, al Gobierno, eludiendo hacer mención a los independentistas.

CONDENA LA "IRRESPONSABILIDAD DEL PP"

"Lo que condeno firmemente es la irresponsabilidad del PP, que está poniendo a la fuerza pública de este país en el disparadero, haciendo que entren en confrontación con la ciudadanía", ha afirmado la dirigente 'morada'.

A su juicio, son esas "órdenes irresponsables que está dando el PP" lo que "merece reprobación y condena". Además, ha añadido que "los ciudadanos indefensos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, están cumpliendo la ley". "Quien incumple la ley es el Gobierno", ha enfatizado.

En esta línea, Montero ha acusado al PP de ser "el principal enemigo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" por "ponerles en el disparadero", y ha mostrado su solidaridad con los policías y guardias civiles "que están haciendo todo lo posible por cumplir con su trabajo y con la Constitución pese a las irresponsables órdenes".