Podemos pide "responsabilidad" a Rivera y le exige que "no eche más leña al fuego" quitando lazos amarillos en Cataluña

"Me produce absoluta tristeza la manera en que algunos partidos están echando más leña al fuego y avivando el enfrentamiento", ha comentado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press en las que ha señalado "especialmente a Ciudadanos" después de conocer que Rivera y Arrimadas habían protagonizado ese acto simbólico: "No me parece de recibo".

En su opinión, se ha generado "una tensión que es insostenible" como "consecuencia nefasta" de la gestión del Partido Popular con Cataluña, y Ciudadanos está "avivando el fuego" por los lazos amarillos, que define como "una expresión de un hecho que es legítimo y que se puede defender en democracia" porque "está garantizado en la libertad de expresión".

"De lo que deberíamos estar hablando es de los catalanes que no pueden asumir la 'vuelta al cole' o de que en Cataluña están las listas de espera de sanidad más largas de todo el conjunto del Estado", ha añadido Belarra, para tildar de "triste" que esté "todo esto tapado" por la polémica en torno a la simbología independentista.