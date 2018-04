Podemos cree que la única renuncia válida de Cifuentes es su dimisión

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha denunciado hoy que la renuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al máster que "no realizó", no es una renuncia, sino una "confesión" que indica que ya lo único que puede hacer es presentar su dimisión.

"Ya solo falta que le pida a la universidad que devuelva las tasas del máster que pago", ha dicho Montero a los periodistas en el Congreso tras calificar de "tomadura de pelo" la actuación de la presidenta regional.

Para Montero está claro que una persona que ha empleado mucho tiempo de su vida y esfuerzo en hacer un máster "no renuncia así porque sí a un título". "Eso no es una renuncia sino que es una confesión de que efectivamente no realizó el máster", ha asegurado.

Algo que la portavoz de Podemos considera que es "grave" cuando, además, se puede "estar hablando de delitos como la falsificación de documentos públicos".

"A quien se debe Cifuentes", según Montero, es "a los ciudadanos", y "la única renuncia que puede hacer" es la "dimisión", ha concluido.