Podemos dice que la renuncia de Cifuentes al máster "no le va a salvar de dimitir"

Así lo ha indicado Ruiz-Huerta en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que este martes la dirigente madrileña haya enviado una carta al rector de la URJC, Javier Ramos, en la que entre otras cuestiones le ha adelantado su pretensión de renunciar al máster que cursó en 2011-2012 y en la que pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las "condiciones flexibles" que le permitió la universidad para cursarlo.

Ruiz-Huerta ha señalado que en la Facultad de Derecho aprendió que "hay una categoría de derechos que son irrenunciables", por lo que, a su juicio, "esto es una declaración retorcida y manipulada", de que "nunca ha existido el derecho de adquirir dicho título". "No podría, aunque quisiera renunciar, porque no es posible destruir el pasado. No se puede renunciar a un derecho irrenunciable", ha sostenido.

No obstante, la portavoz de la formación morada ha celebrado que la dirigente madrileña por fin "ha decidido dar la verdad", aunque, a su juicio, hubiera sido preferible que hubiera dado explicaciones a los ciudadanos diciendo: "He mentido con todos los dientes. Llevo un mes que os he mentido y lo obtuve de forma fraudulenta".

Eso, según Ruiz-Huerta, "hubiese sido valiente", algo que "tampoco hubiera solucionado el problema", porque "ella ha puesto a toda una universidad pública a mentir públicamente para tratar de protegerla".

"Eso es hacer un tráfico de influencia utilizando la posición de poder que tiene. Ha enviado una carta reconociendo que ha mentido, que ese título nunca lo debió obtener y yo creo que le va a dar igual y esto no le va a salvar de tener que dimitir", ha augurado.

Por otro lado, Ruiz-Huerta ha lamentado que el PP esté "reteniendo" la celebración de la moción de censura, ya que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, aún no ha decidido la celebración del Pleno para debatir dicha moción, algo que tendrá que dirimirlo antes del 7 de mayo.

Además ha afeado a Ciudadanos que diga que a los madrileños se les estaría sometiendo a una situación "horrible" si apoyan la moción de censura. "Lo que se está sometiendo es al horror de un Gobierno del PP de un mal uso de lo público. Pasar por una moción es lo mejor que le puede pasar a la ciudadanía madrileña", ha insistido.

Por último, la portavoz de Podemos ha criticado que a la dirigente autonómica "lo que más le preocupa es el poder" porque "está pasando un calvario por aferrarse al cargo". A su juicio, su renuncia al máster "la va a utilizar como arma para no tenga que dimitir", como que ha reconocido su error y que ya está "blanqueada".