Podemos ratifica el cese de su portavoz en la Asamblea de Madrid por 14 votos contra 13

El grupo se reunió este miércoles a primera hora para debatir sobre el cese de López, un encuentro al que faltaron seis personas, entre ellas, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, que votó --al igual que los otros cinco-- por vía telématica. También faltaron Miguel Ongil, Clara Serra, Marco Candela, Eduardo Fernández Rubiño y Pablo Padilla porque se encontraban fuera de Madrid.

La ausencia del también portavoz de Podemos en el Senado ha causado cierta controversia. La nueva portavoz parlamentaria ha explicado que Espinar se encontraba fuera de Madrid "por motivos personales" dentro del periodo de vacaciones navideñas y que los procedimientos internos permiten votar telemáticamente. Sin embargo, López Rodrigo ha subrayado que "hoy era un día para que el secretario general hubiese estado en una reunión importante como ésta".

Tras la reunión, la propia Lorena Ruiz-Huerta ha comparecido para dar explicaciones y para informar sobre los otros cambios en el Grupo Parlamentario. Así, la Presidencia del Grupo y Portavocía adjunta primera la va a ocupar Marco Candela, del sector oficialista; mientras que Raquel Huerta, del sector errejonista, ocupará la Portavocía adjunta segunda.

La también afín a López Mónica García entra en la dirección del Grupo como coordinadora técnica, mientras que María Espinosa (oficialista) seguirá ocupando el cargo también de coordinadora técnica. Jacinto Morano, del sector anticapitalista, continuará siendo secretario general del Grupo. La Vicepresidencia tercera de la Cámara la seguirá ocupando la oficialista Laura Díaz.

Según ha explicado la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea, la reunión del Consejo Ciudadano autonómico del pasado viernes también decidió dar dos plazas de las siete citadas anteriormente a miembros 'errejonistas', una para José Manuel López y otra para una mujer. Sin embargo, este sector han elegido presentar a dos mujeres: Raquel Ruiz y Mónica García, por lo que Ruiz-Huerta ha entendido que José Manuel "ha sido quien ha declinado formar parte de la Dirección del Grupo".

Sin embargo, el diputado 'errejonista' Hugo Martínez Abarca considera un "error" esta propuesta "faccional" de dejar dos de los siete puestos a su corriente. "Nosotros hemos pensado que mejor eran dos mujeres. La perspectiva de José Manuel es seguir trabajando por los madrileños y no tiene necesidad de ocupar tal o cual cargo. El problema no es que José Manual quiera un cargo, el problema es respeto a la pluralidad y la gestión de las diferencias. Y hemos entendido que la mejor opción para la dirección eran Mónica García y Raquel Huerta", ha explicado.

El propio José Manuel López ha terciado posteriormente sobre este asunto asegurando que la propuesta que les ofreció la mayoría del Consejo Ciudadano "no es proporcional". "Yo no vine a ocupar sillas, sino por un mandato de trabajo, y lo voy a seguir haciendo", se ha reafirmado.

Ruiz-Huerta ha precisado que durante la reunión López se ha despedido "discretamente" como portavoz y no ha formulado ninguna argumentación sobre lo motivos por los cuales decide no formar parte de la dirección del Grupo. "Lo respetamos. Me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros en la dirección, pero él ha elegido que no y que Mónica y Raquel, que son dos excelentes compañeras, sea quienes formen parte de la nueva dirección", ha indicado.

Además, ha explicado que debido a su nuevo cargo deberá dejar alguna de sus otras responsabilidades parlamentarias, ya que es presidenta de la Comisión de la Deuda y vocal de la de Justicia. "En las comisiones hay que hacer algunos ajustes porque no voy a dar a basto para poder hacer todo. Las modificaciones se adoptarán en las reuniones del Grupo Parlamentario. El nuevo reglamento establece una mayoría de dos tercios y así se se hará. Y se intentará hacer por consenso, como hacemos en nuestro Grupo y en pocas ocasiones no lo hemos hecho", ha indicado.

RUIZ-HUERTA: "TRABAJAR CODO CON CODO"

A pesar de las diferencias reflejadas, Lorena Ruiz-Huerta ha afirmado que el ambiente en la reunión de esta mañana ha sido "francamente bueno, relajado, cordial, con un turno de intervenciones y debate bastante largo, en el que los diferentes integrantes del Grupo han tomado la palabra y han mostrado sus posiciones a favor y en contra".

"La conclusión general es que todas las personas han mostrado su deseo definido, una voluntad firme para que a partir de este momento trabajemos todos juntos, codo con codo para construir de verdad el proyecto que tenemos adelante, un reto enorme e importantísimo, que es construir la alternativa al Gobierno popular de Cristina Cifuentes. Todos hemos mostrado nuestra voluntad decidida y yo misma como portavoz me he comprometido a estar siempre por encima de este tipo de disputas entre familias y trabajar por la integración y coser las heridas que queden. Y que a partir del 9 de enero este Grupo esté como una piña trabajando contra el PP , que es lo que nos ha traído en la institución", ha proseguido.

Preguntada por un periodista por qué para elegir al nuevo portavoz de la Asamblea de Madrid se necesita mayoría simple, mientras que para cambiar para un portavoz de comisión se necesita mayoría cualificada, la diputada ha esgrimido que la renovación de los cargos en la dirección del Grupo "es una seña de identidad de Podemos".

"Siempre hemos decidido que los cargos deben rotar, porque por la dirección tiene que pasar todo el mundo, y que ninguna persona es imprescindible en Podemos. Lo que sí es imprescindible es el proyecto de Podemos, que ha venido aquí para expulsar del Gobierno a los partidos de la casta y que llevan aquí tantos años haciendo políticas de austeridad y recortes de derechos. Lo que es imprescindible no son las personas ocupando un determinado puesto. Por eso la renovación es sencilla y con mayoría simple", ha justificado.

Por último, e inquirida por si corren malos tiempos para ser errejonista en Madrid, la nueva portavoz de Podemos en la Cámara autonómica ha respondido que "en absoluto, todo lo contrario".