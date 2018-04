Podemos espera que la presidenta de la Asamblea ponga hoy fecha para el debate de la moción de censura contra Cifuentes

Así lo ha señalado la diputada de Podemos y miembro en la Mesa de la Asamblea Laura Díaz, que ha señalado que en el orden del día de la reunión de la Mesa se verán las iniciativas socialistas para que el portavoz socialista, Ángel Gabilondo pregunte a Cifuentes y la diputada de Podemos Elena Sevillano al Gobierno sobre las quejas de los periodistas "en relación con el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad asignadas a la protección de la presidenta en los últimos plenos".

Sobre la fecha de la moción de censura contra la dirigente madrileña, Díaz ha solicitado que se ponga, pero ha explicado que la presidenta de la Cámara regional puede convocar esta fecha hasta antes del 7 de mayo.

"Yo creo que no va a ser de un día para otro, entiendo que hoy nos lo dirá, ya que está también la invitación al Dos de Mayo. Yo espero que lo comunique hoy, aunque también lo esperaba el lunes pasado pero es algo que tenemos que saber, pero no podemos seguir demorándolo. Ya que es la última Mesa que tenemos, pienso que tendría que ser hoy cuando nos lo dijera", ha incidido al explicar que esta última Mesa de la Asamblea se debe a que, después, será el puente de mayo y no se reunirán.