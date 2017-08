Podemos preocupado porque el informe de modelo de financiación "no deja claro" la desvinculación del REF canario

"Hemos mostrado nuestra preocupación por algunas ambigüedades que se recogen en el informe, que no dejan claro ese deseo que tenemos todos de desvincular el REF del sistema de financiación autonómica", apuntilló Santana en declaraciones a los medios tras asistir a un encuentro que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha tenido con los portavoces de los grupos parlamentarios.

Santana ha avisado de que "no" se puede "dar todo por hecho" hasta que "no quede verdaderamente anclado en un documento y no exista incertidumbre". Por ello, indicó que deben de seguir trabajando todos los partidos políticos para que Canarias "esté financiada de una manera justa, ya que durante muchísimos tiempo el Estado no ha cumplido" con el archipiélago, que "siempre estaba a la cola".

Además, dijo que se debe de entender por parte de las otras comunidades autónomas que el que Canarias goce de una serie de especificidades "no es un privilegio", si no "más bien es una compensación para poder competir en condiciones iguales con el resto de comunidades".