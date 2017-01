Podemos prepara el terreno para la posible falta de acuerdo en Vistalegre II

A seis días de que acabe el plazo para alcanzar acuerdos y evitar que Podemos llegue a Vistalegre II con modelos enfrentados, los representantes de los distintos sectores del partido preparan el terreno e intentan desdramatizar que al final la militancia tenga que elegir entre dos proyectos políticos.

Todos dan por hecho que encontrarán puntos en común "parciales", pero lo que parece más difícil es un acuerdo global que evite que finalmente en la Asamblea Ciudadana los inscritos tengan que votar y elegir entre el proyecto político del secretario general, Pablo Iglesias, o el del número dos, Íñigo Errejón.

Unos y otros recuerdan que todavía queda tiempo y que de aquí al miércoles se celebrarán contactos y reuniones entre equipos, aunque también insisten en que no es ningún drama que los inscritos decidan.

Errejón ha asegurado hoy que están convencidos de que deben estar a la altura y alcanzar el mayor grado de acuerdo, pero ha avisado de que si hay asuntos en los que no logran un acercamiento, decidirán los militantes.

Y al día siguiente de Vistalegre II, "juntos codo a codo", ha garantizado sin descartar "en absoluto" un acuerdo global con Iglesias, pero al mismo tiempo admitiendo que puede que haya temas en los que no logren acercarse.

"Nos vamos a dejar la piel en que haya acuerdo", ha dicho en Antena 3 la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, que ha recalcado que han presentado un documento político para que "todo el mundo pueda sentirse a gusto".

Montero, que ha avanzado que de aquí al 1 de febrero habrá "montones de conversaciones", no ve problema tampoco en que las diferentes familias de Podemos puedan presentar sus candidaturas.

En ese caso, ha continuado, "no hay que dramatizar" porque "en democracia que la gente decida no es ningún problema".

"La ciudadanía necesita un Podemos unido, fuerte y capaz de construir una alternativa", subrayaba el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral, desde Ferroll donde ha visitado el astillero de Navantia.

Mayoral ha instado a Errejón a "ser responsables y responder a lo que está pidiendo la gente en todos los sitios".

"Él sabrá lo que tiene que hacer", ha remarcado mientras en el Congreso Errejón aseguraba: "Yo no ve voy a ir ningún lado me guste más o menos el resultado. Estaré donde me ponga nuestra gente"; y se mantendrá como portavoz en el Congreso si así lo consideran sus compañeros, algo de lo que estará "encantado".

Sobre la posición de Errejón se ha pronunciado también en Onda Cero el secretario de Organización, Pablo Echenique.

"Lo que quiere Íñigo lo tendrá que decir él pero en un partido democrático no se está donde se quiere, sino donde te coloca la gente", ha coincidido.

Errejón, por su parte, ha llamado a no "sepultar" la discusión política con un debate sobre nombres, que no está sobre la mesa, y ha vuelto a dejar muy claro que no va a disputarle a Iglesias la Secretaría General.

Dice que Iglesias "sabe perfectamente" que no competirá con él por el liderazgo del partido, y, por ello, ha apelado a dejar de lado esa discusión y centrarse en el "rumbo" político.

Al secretario general, sin embargo, le justifica Echenique al apuntar que hay "que aprender lo que pasa cuando a un secretario general se le fuerza a llevar una línea que él no defiende". "Lo hemos visto en el PSOE", ha enfatizado.

El número dos, por el contrario, no ve inconveniente en que Iglesias esté al frente de Podemos aunque sus ideas políticas no resulten las mayoritarias en la Asamblea Ciudadana y avisa de que en Podemos los dirigentes están "a la orden" de lo que voten las bases.

Para Errejón, "sería bueno y deseable" un acuerdo total con Iglesias, si bien ha advertido de que Podemos "no puede cerrar en falso" la Asamblea Ciudadana.

El secretario político cree que la reunión de ayer entre los distintos equipos que defienden documentos fue una "ronda" para exponer planteamientos y que la búsqueda de acuerdos es una labor "más cuidadosa", que debe hacerse con "más cariño", con más tiempo y de forma "más reposada".

Críticas ante las que el eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas, ha reprochado a Errejón y a Iglesias que no llevarán a esa reunión propuestas para buscar acuerdos, como sí hizo su equipo.

Urbán es "optimista" ante la posibilidad de que al final se alcancen acuerdos, aunque sean "parciales" y no conduzcan a construir un documento o una lista única.

Por último, la secretaria de Análisis Político, Carolina Bescansa, ha apelado a abandonar las dinámicas de confrontación porque se les está "acabando el tiempo".

Bescansa opina que "lo mejor" sería organizar otra reunión y, de momento, ella misma ha convocado un encuentro el próximo sábado en Madrid, para que todo el mundo pueda empezar a debatir sobre las "reglas" del próximo Podemos.