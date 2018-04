Política

Podemos sospecha que hay negociación sobre el futuro de Cifuentes al no haber fecha para moción y pide a Cs contundencia

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado este miércoles que sospechan que hay alguna "negociación" cuando aún la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, no ha determinado una fecha del Pleno para debatir la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la polémica de su máster, y cuando Ciudadanos "no es del todo contundente" sobre si la apoya o no.