Podemos dice que los madrileños "no merecen que se falsifique Madrid" e insiste en que Cifuentes "debe dimitir"

Así lo ha señalado la diputada de Podemos María Espinosa durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al preguntar al consejero de Presidencia, Justicia y portavocía del Gobierno, Ángel Garrido, sobre cómo colabora el Gobierno regional con la investigación de lo casos de corrupción.

"El PP es sinónimo de obstrucción a la investigación de la corrupción, ya que abandonaron la comisión que investiga el saqueo de la Comunidad de Madrid, con Cifuentes protegiendo los corruptos de las tramas del Canal. Hace unos meses se me amenazaba con sancionarme sin empleo y sueldo por decir que ocultar las actas del Canal era proteger a los corruptos. A estas alturas deberían haber aprendido que con querellas no van a callar la boca de quienes venimos a señalar las cosas y a descallar sus desvergüenzas", ha aseverado Espinosa.

Además, ha afeado a la dirigente madrileña que "emplea mucho tiempo en denunciar a Granados o a periodistas", así como "en hacerse videoselfies", horas que, a su juicio, Cifuentes no emplea en "atender a personas dependientes, en que no se masifiquen las aulas de los colegios o emplear medidas que bajen los alquileres de los pisos".

"Cifuentes ha hecho daño a la democracia porque ha mentido, por ello debe dimitir, porque su palabra no vale nada, porque ya no es de fiar porque ha demostrado ser un Gobierno que no es de fiar, que ha traicionado a la confianza de los madrileños con la colaboración de su socio Ciudadanos. Los madrileños no merecen ésto, merecen mucho más y no merecen que se falsifique Madrid", ha añadido la parlamentaria de Podemos.

Por su parte, Garrido le ha contestado que "día a día" demuestran que colaboran "con las investigaciones" y toman la iniciativa de dar a conocer "los casos de corrupción".

"Espinosa la legitimidad moral no la da usted. El Gobierno colabora y está personado para dar a conocer estos casos y tiene una colaboración estrecha con la Justicia, como con el caso Lezo en el que la Comunidad y el Canal de Isabel II hicieron informe laboral", ha señalado además de recordar que han impulsado medidas en materia de regeneración democrática y su código ético que hace que altos cargos dimitan si están investigados por algún caso de corrupción.

Por último, el consejero ha espetado a la formación morada que hay "cuatro concejales --de Alcalá de Henares-- que estaban investigados por manipular y otorgar subvenciones a asociaciones vinculadas a ellos. "¿Han dimitido?, y en el Ayuntamiento de Madrid, han dimitido los concejales Celia Mayer y Sánchez Mato o por un delito de incitación al odio Rommy Arce? Ya que da tantas lecciones, dimita usted", le ha espetado el consejero.