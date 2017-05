Podemos rechaza los "insultos" del PSOE y avisa de que muchos de sus militantes y votantes apoyan la moción de censura

"Entendemos que el PSOE es diverso y estamos seguros de que en estos momentos hay muchos militantes del PSOE que apoyan la moción, aunque no la apoye la Gestora de Javier Fernández y aunque los tres candidatos a la Secretaría General hayan dicho que no la apoyan. Nosotros estamos seguros de que hay votantes del PSOE que la apoyan y que no están cerca del PP", ha afirmado.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal del partido morado, en la que los dirigentes de la formación liderada por Pablo Iglesias tienen como objetivo analizar la moción de censura que ya fue registrada este viernes.

EL 'NO' DEL PSOE, "IMPOSIBLE DE EXPLICAR"

Asimismo, Echenique ha lamentado que la respuesta del PSOE a su iniciativa haya sido la de "insultar", aunque ha justificado esta reacción en que "tienen muy complicado explicar a sus votantes y a sus militantes por qué no van a apoyar una moción a un partido que es una organización criminal, según dicen los jueces".

"Como esa explicación no la pueden llevar adelante, como es imposible explicar esto hacia fuera, tienen que insultar a Podemos. Es la única maniobra discursiva que les queda al resultarles completamente imposible explicar el voto negativo a la moción", ha enfatizado.

En cuanto a las primarias socialistas, Echenique no ha querido posicionarse sobre los candidatos que aspiran a liderar el PSOE pero sí ha criticado que "quien manda ahora, la Gestora de Javier Fernández y de la corriente de Susana Díaz", está "más cerca del PP que de Unidos Podemos".

"Veremos lo que pasa después", ha apostillado. "Espero que en algún momento el PSOE rectifique y deje de apoyar a un presidente que es testigo de la Audiencia Nacional, para vergüenza internacional", ha añadido, al tiempo que ha señalado que si eso ocurre y el PSOE decide en algún momento impulsar su propia moción de censura, se sentarán con ellos para intentar llegar a un acuerdo.