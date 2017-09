Podemos registra hoy una iniciativa en el Congreso para reprobar a Zoido y Dastis por la crisis de refugiados

En 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió al reasentar y reubicar a mas de 17.000 refugiados y, dos años después, los acogidos en el país suman 1.980, según las cifras del Ejecutivo.

El Gobierno ha asegurado en varias ocasiones, en sede parlamentaria, que las cuotas no se han podido cumplir por la complejidad del proceso puesto en marcha desde Bruselas. También ha señalado que no hay refugiados suficientes en Italia y Grecia para lograr esas cifras e, incluso, que hay refugiados que no quieren venir a España.

ESTÁN "FUERA DE LA LEY"

Para Unidos Podemos estos argumentos son excusas y, a su juicio, lo que falta es "voluntad política" por parte del Ejecutivo. Así lo ha señalado la portavoz adjunta de la formación, Ione Belarra, quien ha señalado que Zoido y Dastis "son quienes podían haber hecho algo en materia de acogida y quienes podían haber cumplido con la cuota y no lo han hecho" por lo que, en su opinión, ahora se encuentran "fuera de la legalidad".

"Hemos animado al resto de fuerzas a que se unan a esta reprobación que nos parece de vergüenza lo que ha hecho el PP en esta materia", ha explicado Belarra este martes, tras una reunión con los municipios de la red 'ciudades refugio', que forman aquellos ayuntamientos que se han ofrecido a coger refugiados.