Podemos: Lo importante es la crisis política catalana y no el coste del viaje a Bruselas de alcaldes independentistas

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso al ser preguntado por una polémica que, a su parecer, debe abordarse en cada Ayuntamiento y no distraer la atención de los problemas que cree realmente importantes. "Tendrán que decidir los ciudadanos de esos Ayuntamientos si quieren gastar su dinero en eso o en otra cosa", ha manifestado.

"Con todo lo que está pasando, en fin, creo que hay que estar a la altura de los acontecimientos históricos que vive España", ha reclamado, para añadir que lo que sí debe ser objeto de preocupación es, por ejemplo, "la represión" de la que acusa al Gobierno. "Genera un problema de convivencia todavía mayor en nuestro país", ha afirmado.

En esta misma línea se ha expresado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. "Estar atentos a estos detalles cuando estamos viviendo una situación de este calibre en España nos debería hacer reflexionar", ha defendido en declaraciones a los medios en la Cámara Baja.

"PONER EL FOCO EN BUSCAR SOLUCIONES"

Según la dirigente 'morada', "lo importante en este momento es que hay una crisis territorial abierta de una magnitud que no habíamos visto en las últimas décadas" y, por tanto, "donde hay que poner el foco" es en buscar soluciones para que esa crisis no se prolongue.

Esa solución pasa, a su juicio, por celebrar un referéndum pactado, y no por "declarar una independencia que no tiene legitimidad democrática", ni por aplicar el artículo 155 de la Constitución, "que no sólo suspende el autogobierno" sino que ha llevado al PP, PSOE y Ciudadanos a "cargarse el pacto territorial que ha vertebrado" España los últimos años.

Así, ha señalado que el asunto relacionado con los gastos del viaje realizado por casi 200 alcaldes independentistas para arropar a Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas debe abordarse "en cada Ayuntamiento", y tendrá la consecuencia "que los ciudadanos decidan", ya que son los que eligen a sus representantes, siempre de acuerdo a los "marcos legales".