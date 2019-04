Podemos defiende una patria de derechos sociales e igualdad frente a la del "conformismo y la resignación" del PNV

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha defendido que Euskadi sea "la patria de los derechos sociales, de laigualdad, y de la justicia social", frente la del 'Aberri eguna' del PNV, que "es la del conformismo y la resignación". De este modo, ha apostado por "la patria donde seamos libres de ser y sentirnos como cada uno quiera, sin que eso sea motivo de conflicto".

Martínez ha realizado estas afirmaciones en el acto que ha llevado a cabo Elkarrekin Podemos este domingo en Errenteria para celebrar el Aberri Eguna, en el que también han tomado la palabra los candidatos Jon Collar, Miren Gorrotxategi, Pilar Garrido, y Rafa Sainz de Rozas.

En su intervención, el líder de Podemos Euskadi ha abogado por una "patria plural y en paz, donde podamos decir de verdad que cabemos todos y todas las vascas sin excepción, una en la que a nadie se le pase por la cabeza diferenciar entre ciudadanía y nacionalidad". "Esta es la Euskadi de Podemos. Esta es la Euskadi con la que una generación entera de jóvenes soñamos. Esta es la patria en la que es posible convivir, vivir y decidir", ha expresado.

A su juicio, esta patria, "en boca del PNV", es un "sarcasmo de mal gusto" porque "su Euskadi, la de su Aberri Eguna, es la del conformismo y la resignación" y la de "sentirse satisfecho con compararse con quienes están peor y la de no querer mirar a la Europa que es referencia social, en igualdad o en crear oportunidades".

Martínez ha explicado que, si algo aporta de diferente Podemos Euskadi organizando un acto en el Aberri Eguna, es dar "voz a la gente joven de este país". De este modo, ha criticado que hay "una generación entera a la el 'establishment' nos vendió muchas cosas y no ha cumplido casi ninguna". "Hablo de esas élites peneuveras que llevan haciendo y deshaciendo en nuestra casa como si fuese un batzoki, esas élites políticas y también económicas", ha afirmado.

GENERACIÓN

"Somos la generación a la que se nos explicaba con grandilocuencia que nuestras sociedades eran la cuna de la democracia y de los derechos humanos, que habíamos aprendido de los errores del pasado, y hoy somos los jóvenes los que asistimos atónitos al auge de la extrema derecha, del racismo, de la xenofobia, de los muros en la frontera, del mirar hacia otro lado ante el drama de los refugiados en el mediterráneo", ha lamentado.

Tras destacar que los jóvenes son "la primera generación de muchas que viven peor que sus padres y madres o que sus abuelos", el dirigente de Podemos ha alertado de que "vivimos en la Euskadi de dos velocidades" porque "no tenemos las mismas oportunidades según en la familia, barrio o comarca que nazcamos".

"Nos ha tocado ser los que denunciamos el mayor fraude de la historia de Euskadi con las OPEs de Osakidetza. Somos la juventud consciente de que tener un carnet del PNV es partir con ventaja para conseguir un contrato. Somos quienes vamos a tener que gestionar las consecuencias económicas y sociales del cambio climático, por inacción y la desidia de décadas de todos los gobiernos, también el de Euskadi, porque sus prioridades estaban en otra parte, no pensando en el futuro", ha denunciado.

Martínez ha denunciado que "esta es la nación que el PNV tapa y esconde, esta es la Euskadi con la que algunos se llena la boca y los bolsillos", para insistir en que "esta es la Euskadi a la que algunos llaman patria y que no convence a toda una generación de jóvenes de este país".

No obstante, ha asegurado que "por precaria que sea la vida de muchos en este país, a pesar de que muchos hayan tenido que buscar oportunidades lejos de casa, a pesar de la estafa de esas élites, esta sigue siendo nuestra patria, nuestra casa y lo será siempre", y ha advertido de que Podemos Euskadi no va a permitir que "las cosas sigan igual, sin cambio, por más tiempo".

"Somos precisamente una generación de jóvenes que estamos organizados y dispuestos a dar la batalla para que nuestra Euskadi sea otra. Sea esa patria de la igualdad y de las oportunidades, con futuro digno, inclusiva, tolerante, democrática, respetuosa y dentro de una Europa que de verdad merezca la pena", ha destacado.

"NADIE FUERA"

Tras insistir en que la de Elkarrekin Podemos es una forma de entender Euskadi "en la que cabe toda la ciudadanía vasca" y no se deja a "nadie fuera", Lander Martínez ha defendido que Podemos es "la fuerza de la plurinacionalidad" que, según ha explicado, "no es ir a Madrid de pedigüeño de transferencias, sino gobernar y avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto".

"Pero no por el mero hecho de tener competencias, si no con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que "plurinacionalidad y derechos sociales son dos caras de la misma moneda". "No hay autogobierno si no es para mejorar el bienestar social y para mejorar el bienestar social necesitamos más autogobierno. Esta es la diferencia entre el modelo de PNV y el deElkarrekin Podemos", ha remarcado.

Por otro lado, ha insistido en que el próximo domingo la ciudadanía vasca tiene, entre sus alternativas, "un PNV que se jacta de usar su influencia en Madrid para llenar el bolsillo de las grandes constructoras trayendo toneladas de hormigón a nuestro país, un PSOE de Sánchez que quiere y desea pactar con Rivera y tranquilizar al Ibex35, a Susana Díaz y a Felipe González, y un EH Bildu que quiere ir al Congreso a bloquear todo avance social condicionándolo a una agenda territorial legítima, pero que de ningún modo puede ser la excusa perfecta para que gobierne la extrema derecha".

En ese sentido, ha afirmado que hay "una cuarta alternativa, un voto seguro y el más útil", el cual "garantiza un gobierno progresista y de izquierdas, asegura diálogo para resolver la crisis territorial, defiende nuestro autogobierno y el que mejor defiende los intereses de la ciudadanía vasca, el de Elkarrekin Podemos". "El voto de la juventud vasca", ha señalado.

Finalmente, se ha mostrado convencido de que "a Madrid se puede ir a muchas cosas: a mercadear como hacen unos, a bloquear como pretenden otros, o a gobernar para la gente como queremos Elkarrekin Podemos".

Por otro lado, Pilar Garrido ha puesto en valor el trabajo realizado en Errenteria "en favor de la paz social y la convivencia" que, según ha destacado, "se ha conseguido con un proceso participado y colectivo que ha conseguido transformar el pueblo", que ha pasado de "ser símbolo de violencia a serlo de convivencia y paz".

"Que lo sepan aquellas fuerzas que se empeñan en manchar el nombre de Errenteria", ha enfatizado Garrido, quien ha destacado que Elkarrekin Podemos siempre estará "al lado de la paz, de la convivencia, porque ese es el camino".