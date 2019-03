Podemos asegura que es "la única garantía para frenar al trío de Colón" porque al PSOE "le tiemblan las piernas"

"Si queremos frenar a las derechas, no bastan las medidas tintas del PSOE, sólo una fuerza política puede garantizar los derechos, la que tiene las manos limpias", ha asegurado Montero en un acto de partido en Madrid, recordando que las fuerzas de la derecha "están molestas" con la formación morada porque les está haciendo frente.

Además, ha insistido en que "el trío de Colón" no puede llegar al Gobierno puesto que "no quiere que el modelo económico cambie", lo que implica, a su juicio, "no tener igualdad" entre hombres y mujeres. Según ha explicado Montero, con el sistema actual, las mujeres "no tienen hijos porque no saben qué les va a pasar en un mes, si van a tener empleo o si van a tener una pensión en el futuro".

Montero también ha metido en el mismo saco al partido de Pedro Sánchez porque "no hay que olvidar" que el PSOE "también se ha sentado delante de los fondos buitres y le ha temblado las piernas y al final ha sacado sólo un Decreto Ley que no recoge bien la regulación del alquiler".

"Imaginaros la escena de sentarse en el Congreso con los jefes de los bancos y los de los fondos buitres. El único partido que es capaz de decirles las cosas es Unidas Podemos y la única persona es Pablo Iglesias", ha destacado Montero que asegura que "lo saben hasta el mayor adversario" de la formación.