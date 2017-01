Las diputadas de Podemos expulsadas del Parlamento balear se sentarán entre Ciudadanos y el PP

Así lo ha decidido este viernes la junta de portavoces con el voto a favor de PSIB, Podemos y MÉS per Mallorca, la abstención del PI y MÉS per Menorca y la oposición de PP y de C's, cuyo portavoz, Xavier Pericay ha explicado que ha votado en contra porque las dos afectadas, que ahora forman parte del Grupo Mixto, no querían esa distribución de escaños.

La otra opción que se ha planteado en la junta era que ambas se sentaran en la fila vacía detrás de MÉS y Gent per Formentera, cuya diputada también forma parte del Grupo Mixto.

En este sentido, tanto Pericay como la portavoz 'popular', Margalida Prohens, han criticado el "talante" de los partidos que apoyan al Govern al "imponer" una decisión en contra de la voluntad de los afectados ya que "no costaba nada aceptar" que se utilizaran los escaños que ya estaban vacíos.

Por su parte, el otro afectado es el PI, cuyo portavoz, Jaume Font, deberá desplazarse; este grupo parlamentario se ha abstenido en la votación de este viernes porque dicen estar "concentrados en las leyes y no en los pupitres".

Por su parte, Podemos ha defendido que el espacio asignado es el "adecuado" y ha recalcado que "ni tan siquiera el PP quiere acoger" a las dos diputadas expulsadas.

SEIJAS RECURRIRÁ LA DECISIÓN DE LA JUNTA

Por otro lado, la diputada expulsada de Podemos Montserrat Seijas ha anunciado que recurrirá el acuerdo de la junta de portavoces ya que argumenta que si existe una excepción en este sentido para la diputada de Gent per Formentera, Sílvia Tur, también lo tendría que haber para Huertas y ella.

"Recurriré este acuerdo. Si hay excepción GxF la habrá para las diputadas ex Podemos" ha indicado Seijas, que ha abogado por que si no se aplique el artículo 59.1 del reglamento, ha indicado la propia Seijas en Twitter en respuesta a un tweet de Europa Press sobre sus nuevos escaños.