Podemos eleva la exigencia de la reforma electoral canaria en el Congreso para obligar a CC a pactar

La secretaria general de Podemos Canarias, Meri Pita, ha advertido de que la máxima de su partido respecto a la ley electoral del archipiélago es la circunscripción única y ha emplazado al resto de fuerzas políticas a negociar en la ponencia del Congreso de los Diputados para la reforma del Estatuto canario.

Pita ha hecho estas declaraciones a la salida de la reunión de este jueves, pese a que la ley electoral no se ha abordado en el orden del día. La semana pasada se frustró la búsqueda del consenso en la ponencia que estudiaba la elaboración de una nueva ley electoral en el Parlamento canario, al rechazar Coalición Canaria (CC) las tres propuestas presentadas por la oposición, y, ahora, cualquier variación en el sistema electoral de las Islas deberá salir adelante vía Estatuto.

De esta manera, Podemos se desmarca del preacuerdo que mantenía en Canarias con el PP, el PSOE y Nueva Canarias (NC), en el que pedían aumentar en 10 los diputados del Parlamento regional, dándole un escaño más a Fuerteventura --por el aumento poblacional-- y con otros nueve que saldrían de una lista autonómica.

Según Pita, el sistema electoral canario presenta "una estructura colonial donde se prima el territorio por encima de las personas", lo que entiende que es "una anomalía democrática". "Tiene que modificarse la ley electoral forzosamente y tiene que ir hacia la circunscripción única", ha apuntado Pita, y ha lamentado que en la actualidad "un partido con tres diputados --en alusión a la Agrupación Socialista de la Gomera (ASG)-- decida quién es el presidente de Canarias con poco más de 2.000 votos --ASG obtuvo 5.090 votos en los comicios de 2015--".

NO A UNA REFORMA "A LO GATOPARDO"

La diputada 'morada' ha pedido que se aborde la reforma electoral sin hacerlo "a lo gatopardo" para que no "sigan mandando fuerzas que son terceras o cuartas en número de votos". En cuanto a ese preacuerdo que Podemos tenía con PP, PSOE y NC para plantear una reforma electoral conjunta, ha dicho que "todavía" no se ha firmado nada y ha añadido que CC "no se ha pronunciado".

El ponente de Ciudadanos (Cs) Saúl Ramírez se ha mostrado crítico con la posición de Pita y ha dicho que su partido --sin representación en el Parlamento canario-- será más "pragmático" y no se irá a "maximalismos". Además, Ramírez ha asegurado que "todos" sabían que de la ponencia para dotar de una nueva ley electoral a Canarias en la Cámara regional "no iba a salir nada", pero que "por responsabilidad y por respeto" se le ha dado "un tiempo prudencial".

Esta ponencia emitirá próximamente un dictamen con sus conclusiones pese a que se cerró sin alcanzar el pretendido consenso con CC, y la ponencia del Estatuto partirá del texto que salga de ella para incorporar las modificaciones del sistema electoral canario. "Ahora lo que queremos saber es si se va a respetar la conclusión de esa ponencia o realmente van a salirse de ese pacto que tienen a cuatro", ha indicado Ramírez en referencia a Podemos.

UNA LEY "MÁS JUSTA Y PROPORCIONAL"

El parlamentario de la formación naranja ha defendido que exista representación de cada isla, pero también una lista regional que avance hacia una ley "más justa y más proporcional".

Al respecto, el diputado del PSOE Sebastián Franquis ha aseverado estar "convencido" de que Cs se adherirá a la propuesta prepactada entre el PP, el PSOE, Podemos y NC porque "es muy parecida" a la del partido naranja.

Por parte del PP, el parlamentario Pablo Matos ha calificado como "buena noticia" que la disuelta ponencia en el Parlamento canario vaya a remitir un texto para su incorporación al Estatuto y ha deseado que "llegue consensuado". "Si no, aquí tendríamos unos debates que vamos a ver lo que pudiera salir", ha ironizado, y ha apostillado que no quiere pensar en un pacto para el sistema electoral "sin un amplio consenso".

PP: "ESTÉTICAMENTE" ES PREFERIBLE ACORDAR EN CANARIAS

"Yo siempre he dicho que yo hubiera preferido que fuera todo en el Parlamento de Canarias. Estéticamente sería lo lógico. Que una norma del sistema electoral canario fuera aprobado allí", ha concluido Matos.

Por otro lado, los diputados canarios han acordado por unanimidad en esta sesión incluir en el Estatuto canario la desvinculación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias del sistema de financiación autonómica general, algo que han destacado todos los ponentes al término de la reunión.

ORAMAS, "MUY EMOCIONADA"

"Yo estoy muy emocionada, lo digo así porque han sido muchos años, muchos años, con gobiernos socialistas, con gobiernos del PP, en un tema que los canarios creíamos que era vital", ha expresado la diputada de CC, Ana Oramas, quien ha celebrado que los cambios de gobierno y la configuración de "nuevas mayorías" ya no "restará" a los canarios.

En la cita de este jueves, a la que no ha acudido el diputado de NC, Pedro Quevedo, se ha avanzado además en asuntos como la participación de Canarias en la gestión aéreoportuaria o el control exterior sanitario. El próximo 29 de mayo se celebrará el próximo encuentro para avanzar en la tramitación del Estatuto en la Cámara Baja.