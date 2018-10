Podemos cree que unas nuevas elecciones en Cataluña "no resolverán nada" y pide a los independentistas que dialoguen

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado este viernes que unas elecciones en Cataluña no van a resolver "nada", y ha defendido que la solución pasa por que los independentistas abandonen las declaraciones "incendiarias" y "se sienten de una vez por todas" a negociar con el Gobierno, "sin condiciones previas".

"La solución tiene que ser democrática y sentarse a hablar sin cada uno aferrándose a sus posiciones previas", ha reclamado en declaraciones a la prensa en el Congreso, al ser preguntada por el bloque institucional que afecta a Cataluña, y en concreto, sobre la posibilidad de celebrar unas nuevas elecciones autonómicas.

A este respecto, ha asegurado que unos nuevos comicios "no resolverían nada, como no lo resolvieron los que ya se produjeron anteriormente". "Creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que estamos ante un día de la marmota y que solo se va a resolver cuando se ponga una solución encima de la mesa", ha apostillado.

LA DUI, "UNA VÍA FRACASADA"

Según Belarra, el espacio independentista está "aquejando las tensiones propias de haber apostado por una vía que está fracasada, que es la declaración unilateral de independencia", del mismo modo que "se demostró la estrategia del PP de represión y de judicialización".

"Creo que esas tensiones que se están dando en ambos bloques, que parecía que se iban a retroalimentar de manera indefinida, se está viendo que no es posible y que la única solución posible es la que nosotros pusimos encima de la mesa desde el principio, y es que hay que sentarse a hablar y que a los problemas políticos se les da una solución política", ha enfatizado.

Preguntada sobre la posibilidad de que la inestabilidad en Cataluña afecte a la negociación presupuestaria, si las fuerzas independentistas se niegan a apoyar las cuentas del Gobierno, Belarra ha asegurado que su formación no contempla en este momento el escenario de una prórroga de los Presupuestos de 2018.

"La verdad es que somos optimistas y no contemplamos ese escenario. En Cataluña ha habido un cambio con la moción de censura y el Gobierno de Pedro Sánchez. Le hemos pedido a Quim Torra que abandone las declaraciones incendiarias y se siente de una vez por todas a dialogar sin condiciones previas", ha enfatizado.

Eso sí, aunque confían en poder llegar a un pacto sobre los Presupuestos, ha querido dejar claro que en el caso de que no fuera posible, no existiría ningún tipo de "acuerdo de legislatura" con el Gobierno. "Sería este acuerdo presupuestario lo que le daría algún tipo de marco de acuerdo global.

"Si ese acuerdo presupuestario no se produce no podríamos estar hablando de un acuerdo global. Pero soy optimista con que ese acuerdo se va a producir , probablemente porque vinimos A la política para mejorar las condiciones de la vida de la gente, y esos presupuestos es donde mejor se va a ver si lo logramos o no", ha apostillado.

"AVANCES SIGNIFICATIVOS EN FISCALIDAD"

De este modo, la dirigente de Podemos se ha mostrado "moderadamente optimista" con la posibilidad de cerrar pronto un acuerdo con el Ejecutivo sobre las cuentas públicas, que llevan negociando desde el mes de agosto. En concreto, ha señalado que "hay avances significativos en materia de fiscalidad" y que "en materia de educación" están "bastante cerca de poner en común una serie de acuerdos".

"Ahora mismo lo que tiene que elegir el PSOE es si quiere trabajar por otro modelo de país y se pone de lado de las trabajadoras, o va a seguir poniéndose del lado de las multinacionales y de las élites. Ese es el gran dilema de Pedro Sánchez, y lo que creo que se va a poner encima de la mesa en la negociación presupuestaria", ha apostillado.