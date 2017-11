Podemos destaca la "limpieza democrática" de su "intervención" en Podem y acusa a Fachin de no respetar a los inscritos

En este sentido, Echenique ha acusado al dimitido secretario general catalán Albano Dante Fachin de no "respetar" a las bases del partido, al haber rechazado la consulta convocada por la dirección estatal para que sean los inscritos los que decidan sobre la alianza con el partido de los 'comunes'.

"¿Cómo no vamos a tomar cartas en el asunto si estaba abierta la posibilidad de que Podem llegara a un acuerdo electoral con partidos que defienden la independencia?", se ha preguntado Echenique durante al rueda de prensa que ha ofrecido tras la Ejecutiva del partido morado, junto a la coportavoz y dirigente Noelia Vera.

Según el dirigente 'morado', la "intervención" que ha desarrollado la dirección estatal, y que ha llevado a Fachin a dimitir finalmente este lunes tras meses de desencuentros y días de gran tensión, se ha caracterizado por "una limpieza democrática que pocos partidos pueden jactarse de ella".

"Ya me gustaría a mí que cuando otros partidos como PP o PSOE intervienen en un territorio, lo hagan convocando a la militancia para que tome una decisión. Sería bonito de ver", ha asegurado Echenique, quien ha enfatizado que era imprescindible "tomar cartas en el asunto".

En esta línea, ha rechazado las críticas de Fachin hacia el papel que ha jugado la dirección estatal y ha negado que convocar una consulta en Cataluña para que los inscritos decidan cómo quieren confluir en las elecciones catalanas del 21 de diciembre sea "una intromisión".

"Creo que llamar intromisión a convocar al máximo órgano de Podem en Cataluña es respetar poco al máximo órgano de Podem que es la asamblea ciudadana, no es su secretario general. No entiendo cómo es que eso, que es fundamentalmente democracia y la base del funcionamiento de este partido, se pueda entender así", ha afirmado, acusando a Fachin de no respetar a sus inscritos.

"DEBATES IMPRODUCTIVOS DE PING PONG ENTRE DIRIGENTES"

Echenique ha evitado ir más allá en su valoración sobre la decisión de Fachin de dimitir y abandonar Podemos y se ha limitado a afirmar que lo importante es lo que digan los inscritos en esa consulta, porque "la asamblea ciudadana es el máximo órgano", y está por encima de los secretarios generales.

"Tenemos que renunciar a debates improductivos de ping pong entre dirigentes de Podemos y Podem y en los medios. Eso no hace bien al proyecto y por lo tanto nosotros no vamos a comentar las declaraciones de Albano Dante", ha señalado.

"Hace ya varios meses que no comprendo las decisiones de Albano Dante, pero no voy a entrar a juzgarlas. Más allá de eso, de mi incapacidad para comprenderlas, que puede ser un problema mío, mucho menos voy a entrar a recomendarle que debería hacer o que debería haber hecho", ha manifestado.

No obstante, fuentes de la dirección estatal consultadas por Europa Press sí han ahondado en esa crítica a la falta de respeto a las bases que, a su juicio, ha demostrado Fachin al haber dejado su cargo antes de conocer los resultados de la consulta sobre la alianza con los 'comunes', que finaliza mañana.

Según estas fuentes, el ya ex secretario general ha dejado claro este lunes que "tiene hoja de ruta propia" y "que no le importan los inscritos" de la formación, ya que, de lo contrario, habría "esperado al resultado de mañana" a tomar y anunciar su decisión.

En todo caso, el resultado habría sido el mismo, ya que la dirección estatal esperaba que Fachin dimitiera si ganaba el 'si' en la consulta sobre la alianza con Catalunya en Comú, al considerar que habría quedad desautorizado por sus bases, que están registrado récords de participación, según ha destacado Echenique.

AUGURAN UN 'SÍ' "CONTUNDENTE" A LOS 'COMUNES'

De hecho, ha manifestado que confía en que el 'sí' a concurrir en coalición con Catalunya en Comú gane "de manera contundente". "Yo creo que fuera de los aparatos de los partidos, la inmensa mayoría de la gente no entiende por qué fuerzas políticas que comparten objetivos no van a ir juntas a las elecciones", ha asegurado, antes de matizar que no tiene "datos objetivo" pero sí "olfato político".

"Yo creo que la gente vota en conciencia, que la gente es inteligente, tiene su propia posición política. La gente que está votando está analizando la situación, creo que poco influyen cualquiera de las personas relevantes de Podemos en los resultados de la consulta", ha añadido, descartando que la dimisión de Fachin este lunes pueda influir en el último día de votación de la consulta y en los resultados.

En cuanto a la coalición que conformarán con los 'comunes' si se confirma ese 'sí' este martes, Echenique no ha querido avanzar detalles "por respeto a los inscritos", porque será algo que corresponda negociar después, una vez se conozcan los resultados de la consulta.

Además, ha señalado que aunque no es mucho tiempo, hay margen para negociar hasta el 17 de noviembre, el día en que acaba el plazo para registrar las listas. Por ello, ha evitado pronunciarse sobre si habrá primarias o sobre los candidatos que su partido propondrá integrar en la lista.

Sí ha querido valorar los posibles escenarios preelectorales a los que se enfrentarán si finalmente sellan esa coalición, y ha reconocido que sus perspectivas son mejores si finalmente ERC no se alía con el PDeCAT. Ese bloque, de reeditarse, volvería a transformar la campaña en un plebiscito, como en las autonómicas de 2015, y haría difícil articular el "discurso social" que defienden en Podemos.