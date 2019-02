Podemos critica que el Rey defienda que nadie puede estar por encima de la ley cuando él es inviolable

"No deja de sorprender las afirmaciones que le oíamos ayer. Nosotros creemos que en un Estado democrático nadie está por encima de la ley, tampoco el jefe del Estado", ha reivindicado Mayoral a preguntas de los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

"NO VA A RESPONDER JAMÁS DE SUS ACTOS"

En este sentido, el diputado de Podemos ha insistido en que es sorprendente que Felipe VI hiciera esas consideraciones cuando "no va a responder jamás de sus actos ni ante los tribunales ni ante el pueblo español".

En concreto, el Rey defendió durante su participación en un acto este miércoles que "es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho", ya que sin respeto a la ley no hay "convivencia, ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad" y "quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".

"Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre, así como que sin leyes no puede haber democracia", aseguró el jefe del Estado al recibir el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas, por "su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho".