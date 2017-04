Podemos dice ahora que consultará a las bases para ver si la moción es una "opción viable"

La secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, ha explicado este viernes que consultarán a las bases del partido para ver si creen que la moción de censura anunciada ayer por su líder, Pablo Iglesias, contra el Gobierno de Mariano Rajoy es "una opción viable".

"En cuanto tengamos eso, la presentación será efectiva", ha dicho Elizo a los periodistas antes de asistir a una reunión de la Mesa del Congreso, de la que es vicesecretaria cuarta.

El líder de Podemos había asegurado el jueves que la moción de censura se presentaría incluso sin los votos suficientes para salir adelante y la nunción sin consultar siquiera a todos los diputados de su grupo parlamentario. 24 horas después, la diputada ha considerado "imprescindible que dentro de la organización exista un debate y que, en esa formación de moción de censura consensuada con el resto de fuerzas, también estén las partes más activas de Podemos".

Unidos Podemos comenzará este viernes la ronda de encuentros con representantes de la sociedad civil para conocer su opinión sobre la presentación de una moción de censura contra el presidente del Gobierno ante la "grave situación institucional".





¿Candidato Pedro Sánchez?

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha dicho que aunque en la moción de censura "no nos hemos planteado el candidato" alternativo, él sí contempla a alguien "que no sea diputado" o incluso al socialista Pedro Sánchez. "El nombre del candidato debe surgir de un acuerdo conjunto. Puede que no sea diputado", ha señalado el coordinador general de los comunes en declaraciones a Rac1.

Preguntado sobre la posibilidad de que en la moción de censura se pueda consensuar como candidato alternativo a la presidencia a Pedro Sánchez, inmerso en unas primarias en el PSOE, Domènech ha dicho: "Dudo que ahora mismo Pedro Sánchez, sin ser secretario general del PSOE, se pueda plantear esto pero podría ser cualquier persona que emergiera de una mayoría", por lo que no lo ha descartado.

"El problema de Sánchez no es en sí mismo. Conocimos un Pedro Sánchez dispuesto a hacer socio prioritario a Ciudadanos. Ahora ha cambiado y adopta un discurso mucho más a la izquierda. Desconozco cuál es el bueno y si puede evolucionar más. Se resolverá cuando se sepa si finalmente es secretario general o no del PSOE, y lo que propone en caso de que lo sea", ha abundado Domènech.