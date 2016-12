Podemos rechaza una reforma constitucional exprés para reducir aforados y exige más cambios y un referéndum

Ciudadanos viene reclamando un acuerdo de los cuatro grandes partidos para llevar a cabo una modificación puntual de la Constitución de 1978 con el fin de eliminar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno. El partido naranja entiende que, como todos lo llevaban en sus programas electorales, podría hacerse de forma rápida y sin necesidad de referéndum siguiendo el modelo del artículo 135 que PSOE y PP cambiaron en apenas dos semanas en septiembre de 2011.

Pero Podemos ha dejado claro este viernes que no acepta un cambio puntual de la Carta Magna, ya que considera que lo que se necesita en una reforma general de la Constitución de 1978. Y, según ha precisado Mayoral en el Congreso, toda modificación debe ir acompañada de un referéndum porque no se puede volver a hacer una reforma "de espaldas a la ciudadanía", como se hizo en 2011.

HABLAR, PERO NO PARA PERDER EL TIEMPO

En su opinión, aquella reforma constitucional de 2011, aunque sólo afectó al artículo 135 de la Constitución, provocó una "quiebra" entre los ciudadanos y las instituciones y aquel error no se debe repetir. "Ningún cambio constitucional sin contar con la gente", ha enfatizado.

Según ha dicho, su formación no tiene "ningún problema" en hablar con Ciudadanos y con el resto de partidos sobre la reforma de la Constitución, pero ya admite que hay "elementos de distancia". "Por hablar, no tenemos problema, pero no queremos perder el tiempo", ha comentado.