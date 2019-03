Podemos niega un congreso inminente para relevar a Iglesias pero reafirma que quieren que le suceda una mujer

La dirección de Podemos ha negado este lunes que se estén planteando ya fecha para celebrar la próxima asamblea de Vistalegre y proceder al relevo de Pablo Iglesias en el liderazgo del partido. Eso sí, ha reafirmado que cuando toque llevar a cabo este proceso, esperan que sea una mujer quien le suceda en la Secretaría General.



Así lo han puesto de manifiesto los coportavoces de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera y Pablo Echenique, al ser preguntados por el debate que se ha abierto en torno al liderazgo de Iglesias, después de que la portavoz parlamentaria y 'número dos', Irene Montero, asegurara que será una mujer la que suceda al secretario general, y que será "pronto".

"Próximamente cuando se abra otro proceso, evidentemente esperamos que sea una compañera mujer la que dé ese paso al frente. Esa es la intención y lo que se venía diciendo desde hace tiempo. Quizás tal y como lo dijo pareció que se abría otra posibilidad y por eso entiendo el debate que se ha abierto. Pero nada más lejos que ser consecuentes con lo que veníamos diciendo", ha explicado Vera.

De esta forma, los portavoces de la Ejecutiva han confirmado que la intención del partido es que Iglesias no revalide su cargo sino que sea sucedido por una mujer, pero han negado que estén estudiando que ese nuevo congreso, que deberá celebrarse antes de febrero de 2021, sea inminente.





"NO NOS ESTAMOS PLANTEANDO UN VISTALEGRE 3"

De hecho, preguntados en concreto sobre si la dirección podría convocar la III Asamblea de Vistalegre tras las elecciones generales, si los resultados no son buenos, Echenique ha asegurado que en las reuniones de la Ejecutiva no han hablado de este asunto.

"La verdad es que no hemos habado del tema. No estamos hablando de esos temas. Entiendo que haya un debate público que pretenda abrir esta pregunta, que pretenda poner a Podemos a hablar de nuestra vida interna, pero en las reuniones de Consejo de Coordinación debatimos de cómo tener mejor resultado el 28 de abril", ha enfatizado.

A juicio del 'número tres' del partido morado, "Unidos Podemos es la única opción de poder construir una España mejor" y, por ello, la "tarea principal" en la que están centrados es en "tener el mejor resultado posible".

"Máximo respeto a quienes quieran instalar un debate público sobre la interna de Podemos y el próximo Congreso, que nadie sabe cuando será. Pero no dedicamos ni un segundo de las reuniones del Consejo de Coordinación a tratar ese debate, que sí que vemos a que se está manteniendo en otros espacios ajenos a Podemos", ha remachado.

"No nos estamos planteando un Vistalegre 3 ni quién va a suceder a Pablo Iglesias", ha reafirmado Vera, aunque sí ha dejado claro que la "intención" de Podemos es que la persona que releve a Iglesias sea una mujer, tal y como avanzó Montero.

Así, ha insistido en que cuando se abra ese proceso de renovación de los órganos de dirección "en un futuro" --"porqué habrá un Vistalegre 3, 4 y 5", ha apostillado--, en la dirección actual esperan que "sea una mujer la que dé el paso y que tenga el apoyo de los inscritos".

"Entendemos el debate por si ha podido sonar de otra forma, por supuesto que se entiende, pero estamos en lo que estamos. Tenemos el que pensamos que es el mejor candidato para ganar la Presidencia de este país, para liderar la herramienta política que es Podemos, que es Pablo Iglesias, que está cuidando a sus hijos, y con el que esperamos gobernar este país", ha zanjado la coportavoz.





DAN POR CERRADA LA POLÉMICA POR EL REGRESO DE IGLESIAS

Respecto a la polémica que se generó la semana pasada con el cartel que difundió Podemos anunciado la vuelta a la primera línea política de Iglesias tras su baja de paternidad, que fue tachado de machista por destacar la sílaba 'EL' de la palabra 'VUELVE', Vera ha recordado que ya reconocieron que "fue un error" y que, en consecuencia, lo retiraron.

"No solo fue un error desde el punto de vista feminista sino que consideramos que no tiene nada que ver con la vuelta de Pablo Iglesias porque nunca se fue. Está de permiso de paternidad, cuidando a sus hijos, y siempre ha estado ahí, pendiente, al otro lado, participando cuando buenamente puede, y no vuelve de ninguna desaparición", ha explicado.

En todo caso, ha asegurado que en la reunión de la Ejecutiva no han tratado este tema porque ya asumieron que fue un error y dan por cerrado el asunto. "No hemos vuelto a hablar de eso. Ya se asumió como error y retiramos el cartel", ha insistido.