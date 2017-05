Podemos rechaza concretar la fecha de la moción de censura pero reitera que está "por encima" de las primarias del PSOE

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado que la moción de censura que su grupo está impulsando contra el presidente Mariano Rajoy está "por encima" de "cualquier proceso interno de cualquier partido". Por ello, y aunque rechaza adelantar fecha, ha vuelto defender que las primarias del PSOE del 21 de mayo no deben influir en los tiempos de la iniciativa.

Así lo ha asegurado al ser preguntada en una rueda de prensa en el Congreso sobre si cree que es preferible esperar a que el PSOE cierre sus primarias para registrar la moción, tal y como ha señalado el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech. "La respuesta es clara: lo urgente es asegurar el funcionamiento democrático de las instituciones", ha sentenciado Montero.

"Nosotros no hemos elegido que se alterase la democracia de la manera en la que se está alterando. Siendo que nosotros no hemos elegido esos tiempos, ningún proceso interno de ninguna formación tiene la dimensión que adquiere esta situación de emergencia democrática", ha enfatizado la dirigente de Podemos.

PODEMOS BARAJA PRESENTARLA LA PRÓXIMA SEMANA

Aunque la formación morada no ha desvelado públicamente sus intenciones sobre los tiempos del registro de la moción, en los encuentros que está manteniendo con actores políticos y de la sociedad civil sí ha trasladado la posibilidad de registrarla a finales de la semana que viene, y por lo tanto, antes de las primarias del PSOE.

Su idea inicial era llevarla al registro una vez se conozcan el martes los resultados de la consulta a sus bases, que tienen en sus manos la decisión final de si seguir adelante o no con la moción; decisión que previsiblemente será afirmativa, ya que en cada consulta que ha realizado el partido a sus militantes hasta ahora, éstos han respaldado mayoritariamente la postura del secretario general, Pablo Iglesias.

En todo caso, la decisión sobre los tiempos no está tomada. A este respecto, Montero ha reafirmado que "no se va a demorar en el tiempo" y no se va a presentar "más allá del mes de mayo" porque "es urgente", pero no ha concretado cuándo.

"Como todas las cuestiones que a la vez son importantes y urgentes, requiere trabajarlas", ha señalado, tras defender, eso sí, que la moción es "una responsabilidad democrática" y que tiene que trabajarse "con independencia de los procesos internos de cualquier formación". "Lo lógico para una fuerza que quiera a su país es apoyar", ha avisado.

Además, ha añadido que su formación y sus socios están todavía en la fase de reuniones con colectivos de la sociedad civil y las fuerzas políticas de la oposición. "Lo importante es desarrollar tanto la propuesta del gobierno alternativo como de esa candidatura para decir que hay que echar al PP", ha señalado.