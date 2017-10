Podemos rechaza el "autoritarismo" del PP con Cataluña y avisa al PSOE: si lo apoya, será más difícil la vía del diálogo

En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, la dirigente del partido morado ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha llamado todavía" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a pesar de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, así se lo reclamó al jefe del Ejecutivo para buscar una solución política conjunta al conflicto catalán.

Eso sí, Montero ha dicho entender que Rajoy no haya contactado con Iglesias para este fin, remarcando que Podemos no avalará su estrategia de recurrir "a la fuerza bruta" en Cataluña. No obstante, sostiene que su partido "nunca" cierra la puerta al diálogo, al mismo tiempo que ha vuelto a defender un referéndum pactado y con garantías para dar solución al problema catalán: "Me temo que el PP no está en esa disposición", ha añadido.

Para Montero, un referéndum pactado y con garantías para que los catalanes se expresen es "la propuesta más transversal" y "democrática": "Es la solución que deberíamos estar negociando", ha recalcado, abogando por que todos los partidos se sienten a negociar "antes de cualquier paso más en las vías unilaterales".

En este punto, ha lanzado un aviso al PSOE porque, según ha apuntado, mientras los socialistas "no abandonen" y "sigan apoyando la estrategia autoritaria del PP, va a ser mucho más difícil la vía del diálogo". "Todos abrir el diálogo", ha remachado.