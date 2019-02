Política

Podemos confía en que se aprueben los PGE y recuerda las negociaciones de la moción de censura

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha manifestado este martes que no cree que el Gobierno tenga que convocar elecciones por no poder aprobar los Presupuestos Generales de 2019 (PGE). "Estamos hablando con todos y no lo vamos a dejar, nos estamos dejando la piel para sacarlos adelante", ha asegurado.