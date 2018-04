Podemos ve "trato de favor" en que la URJC retire el título a Cifuentes solo si hay sentencia firme

Así lo ha indicado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que el rector de la Universidad, Javier Ramos, haya anunciado esto en el consejo de Gobierno de la Universidad que se ha celebrado esta misma mañana.

"Me parece que está muy bien que se haya apartado al presunto, pero se está viendo el trato diferenciado con la presidenta todavía del gobierno, porque se exige que haya resolución judicial para retirar el título universitario a Cifuentes. Y no entiendo la diferencia de trato. No entiendo el privilegio para retirar un título que se ha obtenido de forma fraudulenta. Me parece un poquito sospechoso", ha criticado.

Así, Ruiz-Huerta ha señalado que Cifuentes "está mostrando una resistencia que ya nadie comprende", aunque reconoce haber leído en algún medio de comunicación que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "está dando los primeros pasos para exigirle la dimisión".

"Estoy de acuerdo con el razonamiento de Cifuentes, porque está claro que con un presidente de Gobierno que no ha dimitido después de haber enviado un SMS a uno de los mayores delincuentes de este país o que ha cobrado sobres en 'b' y no ha dimitido, es entendible que una de las miembros de su organización en ese sentido es la mejor discípula de la escuela que ha creado Mariano Rajoy", les ha espetado.

Asimismo, la portavoz de la formación morada ha insistido en que no entiende que por "los mismos hechos", se aparte a un catedrático de sus funciones y no sirva igualmente para retirar el título a Cifuentes, y "se espere o se pase la pelota al tejado de la Justicia. "Es un trato de privilegio y de favor", ha concluido.