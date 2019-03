Podemos achaca la crisis de los lazos a que ni Torra "ni las tres derechas de Colón" tienen proyecto político

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Echenique ha enmarcado en ese interés la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de presentar un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) para pedir la suspensión inmediata de sus acuerdos sobre la retirada de los lazos amarillos de edificios públicos.

"Quieren que se hable de los lazos porque no tienen proyecto ni para Cataluña ni para España, si preguntas a un ciudadano que hará Torra en los meses que siga gobernando, o que hará Rivera si es presidente de España, solo sabemos que si gobierna Torra habrá muchos lazos en Cataluña, y si es Rivera, pues habrá menos lazos", ha argumentado, para añadir que no quieren que se hable de su proyecto económico o social.

A su juicio, esto se debe a que o no tienen proyecto político, o si lo tienen, consiste en "precarizar a la gente" o en dar "privilegios fiscales a los más ricos". "Me tiene un poco harto, y a mucha gente también, no tienen proyecto mas allá de si hay lazos o no en la calle", ha lamentado, para terminar diciendo que "habrá que hablar de algo más, porque hay muchos problemas en el país".

Por otro lado, ha calificado de delirante que el candidato de Ciudadanos para liderar la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, haya anunciado que no pactará con Gabilondo (PSOE) por apostar por gobernar con independentistas tras el 28 de abril. Echenique ha indicado que Aguado se dedica a llamar independentista a cualquiera que defienda el diálogo.

"Lo que hace Aguado con ese discurso es seguir echando gasolina a los conflictos, y aporta una excusa para que después pueda pactar con Vox", ha añadido, para matizar que Ciudadanos asume que recoge el discurso de la formación de Abascal.