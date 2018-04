Podemos advierte de la "gestión fallida de Susana Díaz" que revelan informes como el del Defensor del Pueblo

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo parlamentario del partido morado en Esperanza Gómez, quien ha incidido en que cada estudio social que se conoce "no hace más que demostrarnos que pasa el tiempo y no conseguimos reducir la brecha de desigualdad y que los servicios públicos fundamentales no están ni de lejos en el mismo punto en el que estaban antes de la crisis".

"La gestión de Susana Díaz es fallida en esta legislatura, por un lado porque aunque se habla de recuperación económica la población andaluza no la nota y la brecha de desigualdad crece, y también porque todas las comparaciones con respeto a la población del resto de España desvela un panorama nada halagüeño", ha agregado.

Con todo, la dirigente de Podemos Andalucía ha considerado que la legislatura discurre "sin conseguirse ningún logro de los que Susana Díaz se marcó en su investidura y, además, ni lo intenta" pues estamos en una legislatura, a su juicio, "que va de anuncio en anuncio sin llegar a concretar nada".