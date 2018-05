Podemos lleva al Senado una ley para ampliar la concesión de nacionalidad a descendientes de españoles

Según ha informado el grupo parlamentario, la proposición de ley la han elaborado junto al Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), que lleva años denunciando que la ley tiene carencias que han generado "situaciones injustas o asimétricas".

Se trata de incluir en la ley casos como los de familias de padres españoles en los que algunos descendientes sí tienen la nacionalidad y otros no, en función de si eran o no mayores de edad cuando entró en vigor la ley, o excepciones como el de los nietos de españolas casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, fecha hasta la que no se pudo transmitir la nacionalidad.

También quedaron fuera de la Ley de Memoria Histórica los nietos de emigrantes por causas económicas que obtuvieron la nacionalidad del país de acogida y perdieron la española antes del nacimiento de sus hijos, y los nietos de españoles que tenían la nacionalidad pero la perdieron por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir su mayoría de edad.

En este último caso, explica Unidos Podemos, algunos pudieron recuperar la nacionalidad y otros no, porque no hubo instrucción específica y se dejó a la interpretación de cada registro consular.

La impulsora de la ley, la senadora En Comú Podem Sara Vilà, ha confiado en que esta proposición recabe el acuerdo de todos los partidos políticos, porque "no va de ideologías sino de hacer justicia con los descendientes de emigrantes" y ha recordado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió en el pleno de la Cámara a "mirar con buenos ojos" una ley sobre este asunto.