Podemos lamenta la negativa de Sánchez a comparecer en el Senado y acusa a PP de uso partidista de la institución

En rueda de prensa tras la junta de portavoces, Mora se ha mostrado sorprendida ante la negativa del presidente, cuando en un principio "estaba dispuesto". Con todo, ante el anuncio de Ánder Gil de que el presidente mantiene la disposición a comparecer para hablar de política general a petición propia, Mora ha destacado que es conveniente, y que "debe normalizarse".

Mora ha recalcado que el PP mantiene una actitud de indignación de un "cinismo absoluto" ya que exige ahora la comparecencia del presidente cuando "se ha negado durante años a que comparezca nadie" --en alusión al Gobierno de Rajoy--.

No obstante, ha matizado que la "excusa" puesta por el Gobierno para que Sánchez eluda responder sobre su tesis o sobre migración no es suficiente para Podemos, ya que a su juicio cuando no hay una previsión en el Reglamento, la propia Mesa del Senado puede "cubrir ese vacío". El Gobierno se ha amparado en que el Reglamento de la Cámara no establece estas comparecencias.

"La Constitución Española lo prevé, y es posible que cuando no hay una previsión en el Reglamento, la Mesa cubra ese vacío. Por ejemplo, con el 155, el PSOE y el PP rellenaron las lagunas que había en esa tramitación", ha recalcado Mora, para añadir que por lo tanto "es posible, es cuestión de voluntad".