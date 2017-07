Podemos cree que Rajoy está "en la luna" y le exige "marcharse" porque es "una vergüenza nacional"

Mayoral ha comparecido en rueda de prensa para pronunciarse sobre el habitual balance del curso político que antes del receso estival suele hacer Rajoy en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros de este viernes.

El diputado morado ha criticado que el jefe del Ejecutivo no tenga "nada que decir" a las clases españolas más desfavorecidas y ha alertado a las clases populares de que el Gobierno tiene en su "punto de mira" una reforma de las pensiones que pondrá en riesgo el "derecho a la jubilación" de los trabajadores.

SIN PROPUESTAS FRENTE A CATALUÑA

Pero, además, ha censurado que el presidente no sea capaz de defender la soberanía nacional frente a los capitales foráneos y que sus únicas propuestas frente a la crisis territorial sean medidas basadas en la "coerción" y no en el diálogo y, además, no sea capaz de reconocer la plurinacionalidad del Estado.

Singularmente, Mayoral se ha centrado en denostar la declaración como testigo de Rajoy en el juicio de la primera etapa de la trama Gürtel que, a su juicio, ha supuesto una "vergüenza" no sólo nacional sino también internacional, sobre todo porque, según ha apuntado, quedó acreditado "la falsedad flagrante" de buena parte de su declaración.

En todo caso, ha recalcado que si, como dijo el miércoles ante la Audiencia Nacional, Rajoy sólo tenía responsabilidades políticas en el PP, lo primero que debe hacer es "marcharse" y aclarar cuáles han sido sus responsabilidades en las últimas decenas de años que ha estado en el partido.