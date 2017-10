Podemos acusa a Rajoy de "suspender la democracia en Cataluña y en España", con el apoyo del PSOE

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido morado para valorar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, en el marco del artículo 155 de la Constitución, para hacer frente al conflicto catalán.

"Hoy es un día terrible para la democracia en España", ha lamentado Echenique, quien ha asegurado que toda su formación se encuentra en "shock" tras conocer las medidas aprobadas por el Gobierno, que incluyen el cese de todo el Gobierno de la Generalitat y la celebración de elecciones catalanas en un plazo máximo de seis meses.

Según Echenique, "cualquier demócrata tiene que tener los pelos de punta" tras escuchar a Rajoy. "Se dará la situación de que gobernará en Cataluña el partido que consiguió en las elecciones autonómicas un 8,5% de los votos", ha afirmado, tras sentenciar que las medidas suponen la "intervención" de Cataluña.

"HASTA AZNAR NEGOCIÓ CON ETA"

Además, ha criticado que las "excusas que ha dado Rajoy para no dialogar se caen por su propio peso" porque, según ha recordado, el propio expresidente del Gobierno José María Aznar "negoció con ETA".

"Estamos ante un caso de manual en el cual un partido decide poner por delante sus intereses de partido que los del país. Eso es enormemente irresponsable. Ningún Gobierno debería actuar en contra de su país", ha advertido. "Estamos ante un día histórico en lo terrible", ha enfatizado.

Asimismo, ha criticado que, además, está situación está siendo capitaneada "por el partido más corrupto de Europa", apoyado "por un bloque monárquico formado por PP, PSOE y Ciudadanos que están poniendo en peligro la convivencia de nuestro país". "Están empujando a Cataluña fuera de España y suspendiendo las normas más elementales de la democracia", ha insistido.

EL PSOE, CÓMPLICE

Echenique ha sido especialmente duro con el PSOE, al que ha acusado de incumplir todas sus promesas y faltar a su palabra cuando hablaba de plurionacionalidad, pedía la dimisión de Rajoy o planteó la reprobación de la viceprensideta, Soraya Sáenz de Santamaría, que después retiró. "Todo eso no lo va a olvidar la ciudadanía de nuestro país", ha avisado.

Preguntado sobre cuáles van a ser los movimientos de Podemos a partir de ahora, el dirigente 'morado' ha explicado que primero tendrá que reunirse la Ejecutiva de su partido para "analizar la situación, que es de enorme gravedad", y para pensar qué pueden hacer en la medida de sus posibilidades.

"En estos momentos estamos en shock por la suspensión de la democracia, no sólo en Cataluña sino en España. Tendremos que reunir a la Ejecutiva de Podemos para decidir qué hacemos de ahora en adelante. Lo que nosotros vamos a seguir aspirando es a echar a Rajoy, a un presidente pirómano", ha apostillado.

LLAMA A LA CALMA

En todo caso, ha destacado que en estos momentos lo fundamental es "llamar a la calma" y no tomar decisiones precipitadas. "No hay que actuar como acaba de Rajoy incendiando nuestro país", ha reclamado, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Gobierno para que no recurra a la fuerza en las movilizaciones convocadas en Cataluña contra el 155 y la encarcelación de los líderes de ANC y Omnium.

Sobre el adelanto electoral, ha criticado que el Ejecutivo de Rajoy, apoyado por el PP, el PSOE y Ciudadanos, vaya a imponer "elecciones por la fuerza" en Cataluña; unos comicios que, según Podemos, no van a solucionar nada.

Aún así, la dirección del partido morado no teme acudir a las urnas y "saldrá a ganar", como afirmó este viernes su secretario general, Pablo Iglesias, aunque su marca catalana, Podem, se mantiene todavía fuera de Catalunya en Comú, el nuevo partido impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y principal referencia de la cúpula estatal de la formación.

"Todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones. Tiene que haber una candidatura de unidad en el espacio del cambio en Cataluña", ha defendido Echenique sobre esa posible alianza que desde la dirección estatal se interpreta como el único camino, ante las reservas de Podem sobre la fórmula.