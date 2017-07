Podemos exige la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como diputado regional en la Asamblea

"No puede estar cobrando 3.500 euros para pagar su defensa. No podemos pagar la defensa de un presunto corrupto", ha defendido Urralburu, quien ha añadido que "este señor está procesado y se va a sentar próximamente en el banquillo, por lo que va a tener un mes de septiembre bastante complejo. Lo que nos gustaría es que este mes complejo no se trasladara a la política regional".

Es decir, "este señor no tiene que estar siendo pagado con un sueldo público en la Asamblea Regional porque no se puede hacer compatible el banquillo judicial, por dos causas judiciales con la imputación de siete gravísimos delitos, y que represente al mismo tiempo a la ciudadanía", ha explicado.

Por lo que el secretario general de Podemos en la Región ha exigido su dimisión y que "entregue su acta de diputado regional, y si no lo hace el PP, aunque sería su responsabilidad, tendremos que hacerlo toda la ciudadanía. Nosotros advertimos de que vamos a seguir movilizando a los ciudadanos de la Región para impedir que este señor siga cobrando del erario público".