Podemos presenta su moción de censura y avisa al PSOE: "Si se vota 'No', se está sosteniendo al PP en el Gobierno"

Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado este viernes en el Congreso su moción de censura contra Mariano Rajoy y, según ha dicho la portavoz del grupo parlamentario, Irene Montero, el objetivo es "lanzar un mensaje muy claro de que hay una alternativa seria, firme y contundente al PP". Además, ha lanzado un aviso al PSOE: "Si se vota 'No', se está sosteniendo al PP en el Gobierno".

"Es la alternativa de un de país nuevo que no tolera más las prácticas corruptas de saqueo de lo público del PP --ha enfatizado--. Basta ya de corrupción, de ensañamiento y de no entendimiento de la realidad plurinacional del país".

Eso sí, Montero ha admitido que, a día de hoy, hay más votos en contra que a favor de la moción de censura, pues Unidos Podemos sólo cuanta con 67 diputados --menos de la quinta parte del Congreso-- y, de momento, sólo tiene seguro el respaldo de su socio electoral de Compromís, que tiene cuatro votos.

"HAY ESPERANZA"

Aún así, la dirigente del partido morado ha asegurado que esta iniciativa lanza un "mensaje claro" de "esperanza" y de que existe una "alternativa clara" al "Gobierno corrupto de Rajoy". "Hay esperanza y hay alternativa. Se puede sacar al PP del Gobierno", ha enfatizado.

Por ello, ha instado al PSOE y al resto de fuerzas de la oposición que han rechazado la iniciativa a leerse el texto que Unidos Podemos ha presentado para argumentar la necesidad de plantear su moción, y les ha pedido que reflexionen sobre si van a seguir o no sosteniendo a Rajoy en el Gobierno.

"La pregunta es: ¿Qué formaciones van a seguir sosteniendo al PP en el Gobierno?", ha asegurado Montero, dejando entrever que, ante la improbabilidad de que la moción salga adelante, Podemos aprovechará su moción para intentar que el PSOE se retrate una vez más. "Es evidente que si se presenta una moción, si se vota 'no' se está sosteniendo al PP en el Gobierno", ha insistido.

Aún así, la portavoz de Unidos Podemos ha negado que la iniciativa y los tiempos en los que la han registrado, a 48 de las primarias del PSOE de las que saldrá el nuevo líder socialista, pretendan influir en el proceso interno de esta formación.

Como vienen asegurando desde que presentaran la iniciativa el pasado 27 de abril, Montero ha insistido en que "cualquier proceso interno de cualquier partido" no puede estar por encima de la "urgencia" de sacar del Gobierno a un partido que "parasita" las instituciones con sus "prácticas corruptas".

"IGLESIAS NO LE TIENE MIEDO AL PP"

En cuanto al candidato, la dirigente 'morada' ha defendido que su secretario general, Pablo Iglesias, "es la persona más preparada y con más apoyo popular para encabezar este proyecto colectivo". "Siempre hemos tenido claro que Pablo Iglesias es la persona que mejor puede encabezar la moción. "No le tiene miedo al PP", ha ensalzado.

Montero ha explicado que la decisión se ha adoptado en el seno de la dirección del Grupo Parlamentario y que, aunque siempre estuvieron abiertos a estudiar las propuestas que pudieran hacerles otras formaciones, también tenían clara la idoneidad de Iglesias para encabezar la moción. "Es el líder parlamentario que no tiene ninguna hipoteca ni ningún trato hecho con el PP o las oligarquías de este país", ha enfatizado.

Junto con Irene Montero han comparecido el coordinador de IU, Alberto Garzón; el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino; el diputado de En Comú Josep Vendrell; y el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, así como las diputadas de Podemos Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, e Ione Belarra, portavoz adjunta del grupo confederal. No ha asistido el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias.

"LA METÁSTASIS DE LA CORRUPCIÓN NO ENTIENDE DE MAQUILLAJE"

"Sobran los argumentos por los que el PP tiene que salir del Gobierno", ha defendido Garzón, quien ha acusado a Rajoy y su partido de estar "destrozando" la democracia. En esta línea, Vendrell ha asegurado que la moción es un "antídoto" contra esa degradación de la democracia" y también contra el "autoritarismo" del PP en Cataluña.

"La metástasis de la corrupción no entiende de maquillaje", ha afirmado por su parte el portavoz de En Marea, quien también ha pedido a las formaciones que no apoyan la moción que rectifiquen. "Muchos de sus votantes no las han puesto ahí para sostener a un Gobierno corrupto", ha avisado Gómez-Reino.