Podemos destaca que la suma con el PSOE supera a PP y Cs, lo que hace "más viable" una alternativa a Rajoy

Echenique ha ahondado en esta línea, apuntando que el CIS sugiere que la base electoral de Unidos Podemos es "sólida" y que supone un espaldarazo de la sociedad que "quiere que Podemos y el PSOE trabajen juntos para echar al PP". "Es un buen CIS para cualquiera que quiera poner fin al saqueo, la desigualdad y la precariedad", ha concluido.

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el secretario de Organización de Podemos ha asegurado que la encuesta castiga al partido de Gobierno, a su juicio, porque "la corrupción pasa factura", lo que ha considerado que es "sano democráticamente". Y ha apuntado que los mensajes que lanza el Gobierno sobre la recuperación económica se tratan de un "milonga que no vende".

ATAQUE A Cs

El dirigente 'morado' ha atacado a Ciudadanos, señalando que la cercanía con el PP está debilitando al partido de Albert Rivera, y mientras la formación de Rajoy desciende varios puntos, Ciudadanos no se beneficia de ello. "Ciudadanos no recoge el desgaste del PP y el PSOE sube sin que Podemos baje", ha apuntado, sugiriendo que el partido 'naranja' está desarrollando una táctica equivocada: "la estrategia de apoyar al partido más corrupto y poner el cazo a lo mejor no es tan buena".

Por su parte, la senadora por Navarra y Responsable de la Secretara de Coordinación Ejecutiva de Podemos, Idoia Villanueva, en declaraciones a periodistas ha reafirmado que el Barómetro demuestra la tendencia a la baja del PP, que está sufriendo los casos de corrupción. Por ello, considera que esta encuesta "marca las prioridades de los españoles" y guía a la formación 'morada' para continuar luchando contra el fraude y la corrupción.

Según Villanueva, el CIS es un acicate a "seguir trabajando" para "desparasitar" las instituciones en España. A su juicio hay una mayoría social que demanda un cambio y regeneración democrática, que "pide paso" y "marca la línea en la que hay que trabajar".