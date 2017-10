Podemos acusa al PSOE de volver a la "triple alianza" con PP y Cs por su "claro" apoyo al Gobierno y al 155

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha sentenciado este miércoles que la "triple alianza" entre PP, PSOE y Ciudadanos ha vuelto a reeditarse, tras el "apoyo claro" del líder socialista, Pedro Sánchez, a la estrategia del Gobierno "del porrazo", con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Supone la vuelta de algo que creíamos que las primarias del PSOE y la victoria de Pedro Sánchez habían logrado desterrar, que era la triple alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos", ha lamentado en la comparecencia que ha ofrecido en el Congreso para valorar la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de requerir a la Generalitat que aclare si ha declarado la independencia.

Según Montero, Sánchez y los suyos han dejado claro este miércoles, con su apoyo al Gobierno y su acuerdo para reformar la Constitución, "que ha terminado el PSOE de la plurinacionalidad y de las primarias" y que "ha regresado, para desgracia del conjunto de los españoles, el PSOE de Susana Díaz que está apoyando la estrategia del porrazo y la mano dura".

"PP, PSOE Y CS, EN LAS ANTÍPODAS DEL DIÁLOGO"

"El PSOE había respaldado al Gobierno hasta ahora de una forma pretendidamente ambigua, pero ahora apoya con total claridad. Esto nos deja enormemente tristes y preocupados", ha confesado Montero, quien ha defendido que, por su parte, van a seguir apelando al diálogo.

"Nos parece un error de dimensiones históricas que una alianza a tres entre PP, PSOE y Ciudadanos que creíamos desterrada se pueda reeditar en este momento, nada menos que para suspender la autonomía de Cataluña, para cometer este grave error y para escalar el conflicto en lugar de apostar por soluciones políticas", ha ahondado.

En esta línea, ha asegurado que "sostener al Gobierno para aplicar el 155 es justo lo contrario a apostar por el diálogo". "No se puede mantener la ambigüedad permanente. Hoy el PSOE, después de semanas de pretendida ambigüedad, ha mostrado que tiene un acuerdo con el PP y Ciudadanos, pero no para el diálogo. Esa alianza está en las antípodas del diálogo", ha zanjado.

Asimismo, ha asegurado que el pacto que ha alcanzado el PSOE con Rajoy para reformar la Constitución, según ha anunciado Sánchez, es otra prueba más de que los socialistas han vuelto a esa triple alianza, al creer que van a poder refundar los consensos sociales que se han roto "con el partido más corrupto de Europa como aliado".

"El acuerdo del PSOE, PP y Ciuddanos es prolongar el conflicto agudizarlo con la aplicación del 155. Creo que no van muy encaminados en que esa reforma que quieren impulsar vaya encaminada a lo más importante, que es la democracia", ha criticado.

En este sentido, ha insistido en que no se puede explicar "cómo al PSOE le puede parecer que el PP, que vive fuera de la ley y que se ha financiado ilegalmente, es un buen aliado para impulsar una reforma de la Constitución".

RECONOCIMIENTO DE CATALUÑA COMO NACIÓN

Preguntada por las propuestas que pondrá Podemos encima de la mesa cuando comience a abordarse esa reforma de la Constitución, Montero ha destacado que será imprescindible, en primer lugar, que no se haga "en los pasillos" del Congreso ni de "espaldas a los ciudadanos", es decir, que todo lo que se reforme se someta a referéndum.

Además, ha defendido la necesidad de que la reforma territorial se aborde en el sentido de reconocer "que España es un país plurinacional, que hay naciones que lo integran y que Cataluña es una nación". "Eso implica hablar de soberanías compartidas", ha defendido, en línea de la propuesta de su formación de reconocer el derecho a decidir y hacerlo efectivo con un referéndum pactado y con garantías en Cataluña.

También se ha mostrado crítico con el pacto entre el Gobierno y el PSOE para reformar la Constitución el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech. A su juicio, "una reforma constitucional pactada entre dos partidos que no representan ninguna mayoría en Cataluña", y que además puede asentarse en una posible aplicación del 155 y de la "suspensión de la autonomía de Cataluña", carece de "todo recorrido de algo esencial, que es la recuperación de la legitimidad".

"Escaparse, esconderse y pactar por arriba, todo eso previamente a haber generado espacios de diálogo, ahora mismo es el peor favor posible que se le puede hacer a una propuesta de reforma de la Constitución", ha denunciado.

En cuanto al artículo 155, Domènech entiende que el Gobierno ha optado por aplicarlo "en diferido". "Si hay una parte de la política española que acusa a la política catalana de poca claridad, tampoco es que la española tenga una lucidez enorme. Lo que ha hecho hoy, lo ha hecho en el marco del 155", ha afirmado.

EN COMÚ VE POSITIVO EL TONO DE RAJOY

No obstante, ha valorado que ese requerimiento del Gobierno se haya planteado en forma de pregunta. "A veces las cosas empiezan por saber qué pasa en el mundo. Es un principio, pero si eso lleva al 155, es el peor final posible", ha remachado, tras reconocer como algo positivo, al menos, el tono del Rajoy durante su anuncio, que "puede ayudar a desescalar".

Por su parte, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha aprovechado su intervención ante los medios en el Congreso para hacer un llamamiento a la calma y al diálogo, y pedir al PP que tienda "la mano", como ayer hizo, a su juicio, Puigdemont.

"Demandamos que no se ponga en marcha ningún mecanismo que tenga que ver con el 155. Interpretamos que ayer claramente Puigdemont no declaró la independencia. Como no lo ha hecho, no ha lugar al 115. Sigamos insistiendo por el camino del diálogo", ha afirmado, sin entrar a valorar si el Gobierno ha activado ya ese mecanismo, o no.

"Estamos en un momento delicado. Cualquier cosa, tanto sólo un minuto, podemos quebrar el diálogo. Les pedimos a los hombres y mujeres de ambas sociedades que hoy tengan más que nunca altura de miras", ha apostillado.