Podemos lamenta que el PSOE Aragón "se aliene con los más reaccionarios", algo que tendrán "consecuencias"

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes autonómicas, donde se celebra sesión plenaria, después de que el consejo de administración de la Ciudad Escolar Pignatelli, sociedad pública de la Diputación Provincial de Zaragoza, haya acordado por mayoría denegar la cesión del salón de actos para la 'Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades', convocada para este domingo, 24 de septiembre, por IU-Podemos.

Díaz ha precisado que con esta decisión, "a instancia del presidente de la DPZ, socialista, se ha negado a los diputados, parlamentarios y alcaldes de todo el territorio poderse reunir en nuestra Comunidad para celebrar una asamblea por la democracia, la fraternidad y la convivencia y apostando por el diálogo, que es justamente lo que está faltando en estos días".

La diputada de la formación morada ha lamentado que Lambán se ponga al lado del Partido Popular y de Ciudadanos, así como de "aquellos que no están entendiendo que este choque de trenes no funciona y que no se puede intentar responder a la democracia recortando la democracia".

"Esperamos que el PSOE aragonés reaccione porque ver a Lambán alineado con Susana Díaz y no con las posiciones de cambio que hay dentro de su formación política es preocupante", ha apuntado la diputada.

El PSOE gobierna en coalición en Aragón con CHA y además necesita de los votos de Podemos en las Cortes autonómicas para sumar mayoría y, en este sentido, la portavoz de la formación morada ha advertido de que "todo tiene consecuencias y todo suma".

Ahora, ha continuado, "descubrimos por quinta o sexta vez que el señor Lambán prefiere siempre alienarse del lado de PP y Cs cuando le toca apostar por el diálogo y la democracia" porque "ya vimos como apostó por investir a Mariano Rajoy presidente", optó por Susana Díaz como candidata a la secretaría general "dentro de su partido para frenar el cambio" y ahora se une "con aquellos que no defienden la democracia".

MUY GRAVE

La parlamentaria ha esgrimido que "no están entendiendo que ante las respuestas y necesidades de nuestro país lo que no podemos hacer es lo que ha pasado hoy en Aragón, que es muy grave, que el PSOE haya decidido eliminar la libertad de expresión que tenemos los diputados y los cargos públicos para reunirnos", así como "vulnerar el derecho fundamental a la reunión que tenemos todos los ciudadanos españoles y que costó mucho conseguir".

Díaz ha exigido "un poco más de responsabilidad y altura de Estado, tanto que hablan de esto" porque "al final nos están llevando a posiciones que no hacen ningún favor a la sociedad y que están endureciendo en vez de facilitar el dialogo" ya que "no se puede responder a un problema político limitando la democracia".

Díaz ha anunciado que "ya hay un sitio alternativo" para celebrar la asamblea, "pero de momento no vamos a anunciarlo", sino que "vamos a tomarlo con un poco más de calma para cerrarlo viendo la reacción que están teniendo otras fuerzas para intentar por todos los medios que no podamos ejercer un derecho fundamental como es el derecho a la reunión".

La portavoz de Podemos en las Cortes autonómicas ha comparecido acompañada por la miembro de la Mesa Ciudadana de Podemos Aragón, Itxaso Cabrera, también diputada, igual que Héctor Vicente, que también es parte de la dirección del grupo parlamentario autonómico.