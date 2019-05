Podemos dice que no apoyarán gobiernos del PNV y que hay opciones de llegar a acuerdos con EH Bildu y PSE

El coordinador general de Podemos Euskadi y portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha afirmado que "la primera reflexión" sobre el papel que la coalición debe tener en los ayuntamientos y juntas generales tras los resultados de los comicios del pasado domingo la realizarán las distintas asambleas locales, y que, aunque no plantean acuerdos globales, ha asegurado que no apoyarán gobierno del PNV y que existen opciones de llegar a acuerdos con EH Bildu y PSE-EE para formar mayorías progresistas.

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Martínez ha señalado este miércoles que Elkarrekin Podemos siempre negociará y llegará a acuerdos "en torno a los programas", por lo que ha considerado que "todas las opciones están abiertas", ya que podrían "entrar en un gobierno o no, o llegar a acuerdos en torno a políticas concretas y que haya gobiernos de izquierdas".

Así, ha insistido en que serán las asambleas locales las que realicen "la primera reflexión" sobre su papel en los consistorios en los que ha obtenido representación y ver "si estamos dentro del gobierno o fuera".

"Nuestra intención no es facilitar alcaldías del PNV. Nosotros no vamos a apoyar alcaldías del PNV, eso seguro. No es que los queramos echar porque son ellos. El PNV no es un partido de izquierdas, y, si fuera el PP, haríamos lo mismo, porque no es nuestro modelo social ni nuestro modelo económico, y porque creemos que hay que introducir otros modelos en nuestros municipios", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que "hay opciones en muchas localidades, capitales y diputaciones" para llegar a acuerdos con EH Bildu y PSE-EE y crear mayorías progresistas, aunque ha lamentado que la formación socialista "no está en esas".

RESULTADOS ELECCIONES

Por otro lado, Lander Martínez se ha referido a los resultados obtenidos por Elkarrekin Podemos en las pasadas elecciones municipales y forales y ha destacado que, aunque no sea "con los resultados deseados", han logrado estar presentes en los tres niveles institucionales de Euskadi con la marca Elkarrekin Podemos.

El dirigente de la formación morada ha dicho que para ellos ha sido "una campaña complicada", porque PNV y EH Bildu "han polarizado mucho el debate" y porque a ellos les ha costado hacer llegar su mensaje a los ciudadanos, por lo que ahora les toca "hacer un análisis pronfundo, ver dónde han funcionado las cosas, tomar esos ejemplos y tratar adquirirlos como práctica diaria en todo el partido".

En este sentido, ha señalado que todas las sociedades "apuestan en principio por lo que conocen", por lo deberán hacer "un gran trabajo" para darse más a conocer y "que la gente vea lo que hacemos en la calle, en los pueblos y en los ayuntamientos", ya que, en su opinión, "no es lo mismo trabajar en un partido que tiene cinco años o en una coalición que tiene tres, que en partidos que tienen 40, 80 ó 120 años, con todos sus aparatos y la implantación que tienen en el territorio".

Por ello, se ha congratulado de que, tras los comiciones del pasado domingo, van a estar presentes en más instituciones que antes. "Antes teníamos algunas marcas en ayuntamientos, y ahora Elkarrekin Podemos está en los tres niveles institucionales de Euskadi, en ayuntamientos, en juntas generales y en el Parlamento. Es un avance, no con los resultados deseados, pero es un avance, y ahora estaremos en unos 42 consistorios y eso nos facilitará presentar el trabajo que hacemos", ha asegurado.

GOBIERNO VASCO

Por otro lado, Lander Martínez ha respondido al portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que este pasado martes solicitó a la oposición otra "actitud, abierta y constructiva, no obstaculizadora", y acorde al "nuevo escenario", que, si "en la foto de 2016" tras las elecciones autonómicas, "tenían mayoría las fuerzas de izquierdas, en la foto actual también tienen mayoría las fuerzas de izquierdas en muchos lugares".

De esta manera, ha preguntado al portavoz del Ejecutivo autonómico si el Gobierno "también presentará sus proyectos con más flexibilidad" y "con qué actitud va a hablar con la oposición". "¿Es todo tarea de la oposición? El Gobierno también tendrá que hacer algo. ¿Qué esperan? ¿Que la oposición diga a todo que si al Gobierno?", ha cuestionado.

Por último, y ante la posibilidad de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, adelante la convocatoria de elecciones autonómicas, Martínez ha señalado que "habrá que ver cómo gestionan los presupuestos", y que, si se adelanten, "estamos preparados para cualquier cosa", aunque ha destacado que prefieren que no se adelante las elecciones y que "el Gobierno Vasco de verdad se ponga a trabajar para sacar adelante sus proyectos".