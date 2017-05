Política

Podemos considera que Murcia "no está para mantener a 'ninis' como Pedro Antonio Sánchez"

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que Pedro Antonio Sánchez se dedica a "acumular supuestos actos delictivos en su currículo mientras no aparece por la Asamblea. No está la Región de Murcia para cargar y mantener a 'ninis' como el ex presidente, que ni trabaja en la Cámara como diputado ni es capaz de salir de los Juzgados".