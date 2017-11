El líder de Podemos Madrid apuesta por una lista unitaria y cree que el candidato debe tener "experiencia de gobierno"

Además debe dar "continuidad" al proyecto político y "añadir valores nuevos de los que ha carecido". Montero ha avanzado en un desayuno informativo que avalará en el proceso a aquella persona que reúna todas esas condiciones.

También ha puesto sobre la mesa la importancia de que el futuro secretario o secretaria general de Podemos Madrid tenga buena relación con Ahora Madrid, candidatura municipalista que ha descrito como un éxito por "la fuerza electoral de Podemos, el liderazgo de Manuela (Carmena) y la confluencia de las fuerzas del cambio". "Sin Podemos, Manuela Carmena no habría sido concejala y sin Manuela Carmena no tendríamos el gobierno del cambio", ha indicado.

En este punto, Montero ha atribuido del 32,6 por ciento de representación obtenido en las urnas por Ahora Madrid, un total de un 20 por ciento a Podemos, un 10 por ciento a Carmena y un 2,6 por ciento a las aportaciones de las fuerzas del cambio.

"Mi paso a un lado no dificultará la relación con Manuela Carmena y los concejales, tanto los de la Junta de Gobierno como los de distrito", ha apuntado, después de indicar que la alcaldesa "mantiene relación con dirigentes estatales y autonómicos" de Podemos. Está seguro de que la nueva dirección que salga del proceso de primarias tendrá "el mismo diálogo fluido" teniendo siempre presente la independencia de Carmena, que reconocen y respetan.

"UNA DIRECCIÓN NO ES UNA FAMILIA"

El secretario general de Podemos Madrid se ha desmarcado de términos periodísticos como 'familias', 'corrientes' o 'sensibilidades' dentro de la formación morada. "Una direcicón no es una familia sino el resultado de una decisión democrática y asamblearia, donde hay tendencias", algo que ve positivamente porque indica que existe "debate y pluralidad". Tiene claro que "lo difícil no es integrar sino dejarse integrar", esto es, "asumir una voz pasiva y no continuar en una batalla interna".

Montero ha remarcado que una de las cosas de las que se siente más orgulloso tras 40 años de militancia política es haber conseguido que Carmena liderara la candidatura municipalista y que hoy sea alcaldesa de Madrid.

La decisión de presentarse, ha remarcado, le corresponde a ella y el objetivo es "revalidar el gobierno" en 2019. "Para eso hay que gobernar. Si nos ponemos a hablar de sucesión dejaremos de hablar de gobierno y entonces no vamos a revalidar el gobierno en 2019", ha declarado.