Podemos Madrid se remite a las palabras de Iglesias de que "Íñigo no es Manuela"

Fuentes de la formación consultadas por Europa Press han eludido responder a preguntas sobre el conflicto con el diputado Íñigo Errejón y se han limitado a remitirse a dichas palabras de Iglesias, tras el encuentro del secretario general de Podemos Madrid ciudad, Julio Rodríguez, con colectivos y movimientos sociales para recoger sus propuestas para los comicios municipales de 2019.

En un comunicado, Podemos Madrid ha señalado que con ese encuentro que se ha celebrado en La Morada de Arganzuela se reafirma su "compromiso con un modelo de ciudad participativa que se construye en colectivo".

"Se trata de un primer encuentro que dará paso a nuevos contactos y reuniones específicas con cada uno de los colectivos y movimientos sociales al objeto de recoger propuestas programáticas de cara a las próximas elecciones municipales en Madrid en mayo de 2019", ha explicado.

Las organizaciones, colectivos y movimientos participantes están vinculados a diversos sectores, como urbanismo, servicios sociales, patrimonio, movilidad, o pensiones, además de colectivos del movimiento feminista.

Por su parte, Rodríguez ha señalado, según el citado comunicado, que "la elaboración del programa es un contrato con la gente, y esta recogida de propuestas e ideas es parte del compromiso de Podemos con la ciudadanía."

La secretaria de sociedad civil de Podemos Madrid, Elena Hernández, ha apostado por "el encuentro y diálogo constante con la sociedad civil" para "encontrar la mejor fórmula de transformar las propuestas y demandas en políticas públicas que sean útiles para mejorar la vida de la gente".

En este sentido, el secretario de innovación política y estrategia, Fran Verdes, ha explicado cómo las diferentes propuestas recogidas van a integrarse en la elaboración programática de Podemos Madrid, a través de diferentes canales y posteriores reuniones de trabajo.

Tras conocer que Errejón había llegado a un acuerdo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para concurrir a las elecciones regionales bajo la marca de Más Madrid, Iglesias manifestó la disposición de Podemos a echarse a un lado y no presentarse a las elecciones municipales en Madrid, pero advirtió de que "Íñigo no es Manuela".

"El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista de primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid", dijo Iglesias, antes de agregar que "Íñigo no es Manuela".