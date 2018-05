El ex de Podemos Jiménez Villarejo ve un "error histórico" la compra del chalé, que pasará factura en las elecciones

"Para comprarse una vivienda de ese rango y esa categoría económica ha recurrido a la oligarquía financiera que tanto descalificaba. Me parece radicalmente incompatible y creo que ha cometido un error que le ha perjudicado y eso se verá reflejado en las próximas elecciones", ha dicho Jiménez Villarejo en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Además, el exeurodiputado de Podemos considera que es "absolutamente incompatible" con la trayectoria política de Iglesias y su "actual representación política" ya que Podemos se definió como el partido de la renovación, "de los excluidos", cuando criticaba a la 'casta' y al bipartidismo de PP y PSOE.

En opinión de Jiménez Villarejo, esa forma de vivir no es la que tienen la mayoría de sus militantes y votantes de Podemos y además, no corresponde con el nivel de vida medio de este país.

Asimismo, el ex de Podemos considera que no es la "forma de hacer política" y de "desarrollar su vida una persona que intenta representar a los más débiles y a los de 'abajo'" cuando en este momento Iglesias y Montero "están en una altísimo nivel económico en cuanto a bienestar, comodidad y nivel de vida". "Eso creo que no es justo", ha añadido.