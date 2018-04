Podemos dice que la dimisión de la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la de la URJC le "honra"

Así lo ha sostenido Ruiz-huerta en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este martes, después de que Nuño haya presentado su dimisión de este instituto que dirige Enrique Álvarez Conde, uno de los docentes implicados en las presuntas irregularidades que se investigan sobre estos estudios de posgrado.

"Es una acción que le honra, que está bien y, por otra parte, es un elemento más que fortalece todas las evidencias que existen en torno al fraude que se ha cometido en esta Universidad. Iremos conociendo si son más los dirigentes que han obtenido un máster de estas características de manera fraudulenta. Pero es un acto al que a ella le honra", ha sostenido.

En este punto, la portavoz de la formación morada ha señalado que no entiende el "enrrocamiento" de Cifuentes en su cargo y que se niegue a dimitir.

"Me cuesta mucho entenderlo, hace ya varios días que se comentan entre nosotros, que no es posible que Cifuentes sobreviva a día de hoy, y cada día hay una nueva información que deja más en evidencia que no hay defensa posible al hecho de que Cifuentes realizara este máster de forma legítima", ha aseverado.

A su juicio, hay que preocuparse "más que en elecciones, en una presidenta que se mantiene día tras día en el cargo", sin que el Gobierno se ocupe "de gobernar ni de atender los problemas de la ciudadanía madrileña".