Podemos, sobre su entrada en el Govern: "Quedan dos presupuestos por aprobar. Nadie debería cerrar la puerta a nada"

"Los escenarios que se pueden dar a partir de ahora son muy volátiles, por lo que nadie debería cerrar las puertas a nada", ha constatado al respecto en rueda de prensa.

Jarabo se ha referido de esta forma a las manifestaciones de la portavoz del Govern, Pilar Costa, el pasado viernes, quien dijo que el Govern "no contempla" la entrada de Podemos en el Ejecutivo ya que no creen que sea "lo más prudente" ahora que se está en la "recta final" de la legislatura.

Con todo, el parlamentario de Podemos ha manifestado que le "alegra" que en el Govern "se vean con la fortaleza suficiente como para no apelar a nuestra entrada. Me parece legítimo y comprensible", ha apuntado, si bien ha insistido en que decir que estamos en la recta final de la legislatura "no es adecuado".

"La recta final comienza después de la última curva, por lo que en medio queda aún un año en el que pueden pasar muchas cosas, entre otras, un posible adelanto de las elecciones generales", ha explicado Jarabo, quien ha considerado que el Govern "debería valorar si cuenta con Podemos para crear un suelo político de confianza".