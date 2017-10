Podemos acusa al Gobierno de hacer "leyes a la carta" para las grandes empresas y pide "no alentar el alarmismo"

"Lo primero que sorprende de esto es que el Gobierno haga leyes a la carta para las grandes empresas. Ya nos gustaría a los ciudadanos normales que le pudiéramos decir al PP que leyes hacen falta para mejorar la sanidad o la educación y que al día siguiente hicieran una ley", ha criticado en declaraciones a los medios antes de participar en el Consejo Ciudadano de Podemos.

"Esa relación especial entre el Gobierno y las oligarquías es digna de estudiarse", ha enfatizado, al tiempo que ha aprovechado para "llamar a la tranquilidad" y "no alentar el alarmismo" a raíz de la aprobación del decreto ley este viernes.

Según Echenique, "cuando una empresa cambia su sede social, en el fondo no está moviendo una máquina de café". "Y no digamos ya puestos de trabajo o edificios", ha apostillado, para insistir en que "en el fondo no es una medida para tranquilizar a los inversores y la gente que tiene depósitos en esos bancos".

"Más allá de que sorprende que el Gobierno haga tan rápidamente leyes para grandes empresas y no haga leyes para la mayoría de los ciudadanos que lo están pasando mal, esto no implica ni que se vaya a mover ni una máquina de café de Barcelona a Alicante", ha ahondado.

"MEDIDA MEDIÁTICA Y DE IMAGEN"

Por ello, ha insistido en que "no hay que ser alarmistas". "Hay que entenderlo como lo que es, una medida mediática y de imagen y no hay que sembrar esta alarma en la sociedad", ha reafirmado.

En cuanto a la decisión del presidente de la Generalitat de pedir su comparecencia en el Parlament el martes, un día después del Pleno que habían convocado para hablar de las consecuencias del 1-O y que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, Echenique ha destacado que puede ser "un paso" que lleve a "no declarar la independencia" de forma unilateral.

"Sería un error declarar la DUI. Si se confirma que eso no va a pasar, que el presidente va a acudir para analizar el 1-O, pues puede ser un paso de distensión en la buena dirección", ha asegurado. "El mover ese Pleno, cambiar su naturaleza, en principio parece un paso en la buena dirección. Habrá que evaluarlo y habrá que ver en qué se concreta", ha apostillado.