Podemos exige al Gobierno duplicar el personal de la UCO y la UDEF para que puedan realizar un servicio "aún más eficaz"

El grupo que capitanea Pablo Iglesias ha registrado esta propuesta después de que la UCO en dos informes exponga sus sospechas sobre la supuesta comisión de sendos delitos de prevaricación y cohecho por parte de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quien, según ha denunciado, está "poniendo en entredicho" tanto el trabajo de la Guardia Civil como el de la Policía.

En el Registro de la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria, Irene Montero, ha explicado que, con esta iniciativa, "lejos de sembrar la duda" sobre los agentes de la UCO y la UDEF "como hacen últimamente los dirigentes del PP", pretenden reconocer la labor de estos profesionales "valientes" que día a día luchan contra la corrupción y el crimen organizado.

Y, sin embargo, la dirigente de la formación morada ha denunciado que tanto los agentes de la UCO como de la UDEF trabajan en condiciones de "enorme precariedad" y "sin personal suficiente", una situación que pretenden revertir con esta propuesta.

En esta misma línea, el portavoz de Interior de Unidos, Juan Antonio Delgado, ha añadido que esta proposición es el resultado de las denuncias que "desde hace muchos años" vienen realizando tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos policiales, quienes advierten de que "urgente" necesidad de incrementar el personal de las unidades de élite de ambos cuerpos.

PLANTILLAS "ADECUADAMENTE DIMENSIONADAS"

En concreto, en su texto Unidos Podemos insta al Ejecutivo a reforzar las plantillas "al menos al 100%", durante el ejercicio 2017-2018, con el objetivo de hacer "eficaz" la persecución de la corrupción y el crimen organizado, así como impulsar la modificación normativa para que las plantillas estén "adecuadamente dimensionadas".

Y es que, según argumentan en su iniciativa, los agentes de uno y otro cuerpo vienen sufriendo una "merma" en sus recursos, particularmente humanos, para llevar a cabo su trabajo "con eficacia".

En este punto, el diputado de Unidos Podemos ha cargado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha afeado que presuma de haber puesto en marcha "muchas" medidas contra la corrupción y que ello no vaya acompañado de los suficientes recursos y medios. "Todas esas medidas no sirven para nada si no tenemos los mecanismos necesarios para que puedan hacer su trabajo", ha apostillado.