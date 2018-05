Podemos no apoyará a Garrido porque representa "continuidad" de unas políticas que han generado "desigualdad" y "daño"

Ruiz-Huerta ironiza con la "puesta de largo" de Garrido y critica los años del PP, propios de un "guión" de El Padrino

El Grupo Parlamentario de Podemos va a votar en contra de la investidura de Ángel Garrido como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid porque "representa la continuidad de las políticas" del PP, "que tanta desigualdad y tanto daño causan a los madrileños".

"No va a cambiar ninguna de esas políticas. Únicamente va a cambiar de sillón en este hemiciclo. Lo decía Don Francisco de Quevedo, en su obra 'La Vida del Buscón don Pablo', con mejores palabras que las mías: 'quien cambia de lugar, sin cambiar de vida y de costumbres, nada cambia'", ha señalado la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta.

Precisamente, la diputada ha comenzando su discurso en el pleno de investidura de este viernes ironizando con la "puesta de largo" del presidente en funciones y candidato del PP a la Comunidad y ha criticado los años del PP en la región, propios de un "guión" de la saga de 'El Padrino'.

Ha hecho así un guiño a la frase con la que Garrido, siendo portavoz del Gobierno regional, se refirió a ella cuando tuvo que defender como candidata a la Comunidad la moción de censura fallida contra Cristina Cifuentes el pasado año, y en la que aseguró que se trataba de la "puesta de largo" de Ruiz-Huerta, un comentario que desde la formación morada tildaron de machista.

"Si yo tuviera un pensamiento patriarcal y clasista, diría que esta sesión de investidura me parece una puesta de largo, en la que el señorito debutante, a pesar de su edad, trata de conquistar a la audiencia, abriendo el baile con la versión actualizada del famosísimo vals 'últimas ofertas por liquidación en el partido azul'", ha indicado.

La diputada ha añadido que, "por suerte", es "una mujer educada en la escuela pública y la enseñanza recibida" le impide deslizarse "en esa clase de machismos, que a los cerebros más viejunos provocan risotadas", ha subrayado, levantando el aplauso de sus compañeros de grupo sentados en el hemiciclo.

La portavoz de Podemos se ha referido a los años de gobierno del PP, que ha ido ajustando paulatinamente "sus políticas al guión de 'El Padrino', y haciendo realidad la famosa frase del traficante Sollozo a don Corleone: 'Necesito a todos esos políticos que Ud. carga en el bolsillo como si fueran centavos'".

En su opinión, estos años "han dejado como legado cuatro expresidentes vinculados a tramas de corrupción, con una imagen tan denostada que les incapacita para presentarse en cualquier acto público".

"El saldo se completa con 72 políticos populares de Madrid imputados por corrupción, junto a otros tantos que se encuentran a resguardo de la justicia, gracias a su aforamiento, o a la prescripción de los delitos. Esta corte de imputados representa una pequeña parte de los más de 900 cargos que tiene este Partido investigados por corrupción", ha calculado.

Tras repasar los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, ha arremetido contra el propio Garrido, "escogido para que continúe las políticas de gobierno de su antecesora", con "un modelo aquejado, desde hace 23 años, de un problema insoluble: que es insostenible".

Se trata de un "modelo basado en el endeudamiento y con una política tributaria que esconde "una gran trampa, porque el impacto que provoca es muy desigual en las distintas clases sociales: solo la población con niveles altos de renta, se beneficia de ella". También ha criticado sus políticas en vivienda, educación o regeneración democrática.

CS, RECAMBIO NARANJA DE LA DERECHA TRADICIONAL

Ruiz-Huerta también ha dirigido sus críticas a Ciudadanos, "el recambio naranja de la derecha tradicional", un partido "sin ideología que reacciona en función de lo que le dicen las encuestas". "Cuando tendrían que apoyar los intereses de la mayoría social, votan en contra, por ejemplo, de la tramitación de la ILP para regular el derecho a la vivienda en esta Asamblea, o favor de los desahucios exprés en el Congreso de los Diputados", ha añadido.

En su opinión, "aguardan sigilosos e indefinidos a que el PP termine su proceso de descomposición para asaltar el poder" y ha asegurado que "estremece" ver a un político tan joven" como Ignacio Aguado "comportarse con el cinismo de los viejos políticos". "Es el azote del PP por la mañana, y su soporte incondicional por la tarde. ¿Cómo consigue soplar y sorber al mismo tiempo sin trasgredir las leyes de la Física?", se ha preguntado.

Según la diputada de Podemmos, Ciudadanos tenía ahora "la oportunidad de optar por la verdadera regeneración democrática" pero "han elegido mantener al PP en el poder, como sostienen a M. Rajoy, y al peor PSOE en Andalucía: porque su única patria es el poder y el dinero". En este sentido, ha añadido que podrían incluso optar por abstenerse.

Dirigiéndose a Aguado y a sus diputados, les ha afeado su sentido de voto indicando que no pueden "pedir que aguanten un año más a las personas cuya vida peligra en la lista de espera quirúrgica, ni a los que esperan recibir una prestación de dependencia después de tener reconocido su derecho".

Tampoco a los que "no puede pagar la calefacción con su salario de miseria; ni a las mujeres que sufren violencia machista; ni a los estudiantes que no pueden pagar las tasas; ni a las pensionistas que no les llega para pagar los medicamentos después de trabajar toda su vida*".

"No pueden pedirles que esperen un año más para tener un Gobierno decente, responsable, que se ocupe de resolver sus problemas, mientras Uds. están ocupados en su tacticismo electoral. Es una tremenda injusticia", ha apostillado.