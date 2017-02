Podemos Euskadi: no se debe "dramatizar" si no se alcanzan acuerdos antes de Vistalegre II

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco, Martínez ha sido preguntado por las tensiones entre 'Pablistas' y 'Errejonistas' que este pasado martes se manifestaron en el Hemiciclo del Congreso, donde los dos principales dirigentes del partido han protagonizado una "apasionada" discusión --en palabras de Errejón--, captada por los fotógrafos de la Cámara Baja y por sus compañeros diputados.

El dirigente de Podemos Euskadi ha reconocido que la imagen no fue "bonita", pero ha destacado que los equipos de Iglesias, Errejón y Anticapitalistas han llegado a un acuerdo de mínimos sobre cuestiones organizativas de cara a la Asamblea Ciudadana.

SIN DRAMATIZAR

No obstante, Martínez cree que no se debe "dramatizar" si no se llega a algún a cuerdo porque "precisamente las primarias tienen como objetivo debatir las posturas políticas". "Si no se llega a ningún acuerdo se votará, como está planificado en Vistalegre y una vez pasado el proceso congresual, todos seguiremos adelante con lo elegido", ha indicado.

El secretario de organización de Podemos Euskadi cree que "hay margen" para los acuerdos" y ha señalado que "después de haber pasado tantos procesos de Primarias, no estoy preocupado por el resultado porque sé que siempre hemos seguido trabajando".