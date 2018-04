Podemos Euskadi cree que no hay nada que celebrar porque ETA se desarme o se disuelva, y pide una crítica del pasado

El secretario de Análisis Político de Podemos Euskadi, Sergio Calvo, ha afirmado que "no hay nada que celebrar" porque ETA se desarme o se disuelva, y ha pedido una crítica del pasado y el reconocimiento del "daño profundamente injusto" causado. Además, ha insistido en que la modificación de la política penitenciaria "es urgente y no debe estar condicionada a lo que haga ETA".

Cuando se cumple un año del desarme de ETA, Calvo ha señalado que "no hay nada por lo que dar las gracias" porque la banda "se desarmarse o por disolverse". "El desarme, no es que llegara años tarde, sino décadas tarde", ha apuntado.

Por ello, considera que, "cuanto antes se produzca esa disolución, mejor". "Creemos, en todo caso, que esa disolución que tiene que ser unilateral, sin ningún tipo de contraprestación o de rédito, y que debería ir acompañada de una reflexión crítica sobre el pasado", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que no piden a nadie que "renuncie a sus fines políticos", pero sí que admitan que "se emplearon unos medios completamente equivocados". "Reconocer, no solo que se ha causado un daño, sino que el daño causado ha sido profundamente injusto, que ha estado injustificado, que ha sido cruel, creemos que podría ser reparador con las víctimas", ha indicado, para apuntar que es "lo que, de una forma abrumadoramente mayoritaria, la sociedad vasca está demandando".

También se ha referido a la polémica suscitada por la inauguración este domingo en Baiona del monolito de acero y hierro del escultor guipuzcoano Koldobika Jauregi, llamado "Arbolaren Egia (El árbol de la verdad)", que representa un árbol cuyo tronco es un hacha (símbolo de ETA) invertido, con el que se pretende conmemorar el desarme.

Sergio Calvo ha reiterado que "no hay nada que celebrar", aunque sí cree que "es una fecha para recordar". "Formará parte del relato de todo lo que ha ocurrido todas estas décadas atrás en Euskadi, pero no creemos que sea algo para celebrar", ha manifestado.

PRESOS

El representante de Podemos Euskadi ha apuntado, asimismo, que la modificación de la política penitenciaria "no puede estar condicionada a lo que haga o deje de hacer ETA". "Creemos que el alejamiento de las personas presas no tenía sentido cuando ETA mataba o asesinaba y no lo tiene ahora que ETA no asesina", ha explicado.

Por ello, considera que "esa modificación de la política penitenciaria es urgente y no debe estar condicionada a lo que haga ETA, a su disolución o a su desarme".